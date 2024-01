Hráči Baldur's Gate 3 odhalují, proč provedli nájezd na Emerald Grove: „Vše, co potřebujete, je sobectví“

Fanoušek hry na hrdiny Baldur's Gate 3 se snaží najít dobré důvody k vyhnání Emerald Grove, což je jedno z prvních hlavních rozhodnutí v jejich dobrodružství ve Faerunu. Zde je to, co o tom řekla komunita Baldur's Gate 3.

Hráči Baldur's Gate 3 čelí na začátku svého dobrodružství napříč Faerunem velmi těžké volbě. Ihned poté, co se setkají se Shadowheartem, Astarionem a Gal, si fanoušci musí vybrat, zda chtějí přepadnout nebo zachránit Emerald Grove, tábor plný problémových uprchlíků.

I kdyby vyhození The Grove umožnilo hráčům naverbovat oblíbenou Mintharu, hráči byli tak zděšeni myšlenkou, že vytvořili řešení pro závadu hry a přivedli ji na svou párty. Zatímco většina fanoušků spoléhá na tuto metodu, jiní, kteří se zaměřují na hraní rolí, se zasekli, proč by se jejich postava rozhodla zaútočit na The Grove.

V příspěvku na Redditu s názvem „Jak ospravedlníte vyhození The Grove ve fantasy?“ Redditor 'Katsnplants' přiznali, že pracovali na hanebné cestě k získání Minthary, ale nedokázali ve skutečnosti přijít na 'důvod za tím': 'Jediné vodítko, které musíme sami vyléčit, je Halsin.' Vysvětlili, že Minthara nenabízí žádnou alternativu. (kromě Guta, který …znáte), takže v podstatě ničíte svou jedinou stopu.

Larian Studios Jediný způsob, jak naverbovat Mintharu během první kapitoly, je přepadnout sad a zabít všechny členy rodiny uvnitř.

Hráči však rychle poukázali na to, že Larian Studios zahrnulo některé další možnosti, které mohou pomoci při hraní rolí jako zlé postavy. Někteří vysvětlili, že učení o Lae'zelovi dává hlavní postavě další „řešení“ infekce pulcem, a jiní jednoduše řekli, že hraní rolí jako Drow (konkrétně muž Drow) by byl dostatečný důvod, proč nezpochybňovat Minthařina přání.

„To je přesně ono. Můj samec Drew byl poblázněný Mintharou a řekl 'ano, madam'.“ „Řekl jsem Zevlorovi, že to není osobní,“ připustil Redditor 'ODean97'.

Baldurova brána 3 Hráči také vysvětlili, že stranit se uctívání Absolutna při hraní zla byly všechny důvody, proč chtěli vpadnout do háje: „Upřímně řečeno, vše, co potřebujete k ospravedlnění, je sobectví. Uctívání Absolutna je nejlepším průvodcem k řešení vašich vlastních problémů. „Přiblížit se k Absolutnu je nejlepší šance na uzdravení.“ „Kněží a orákulum nejsou tvůj problém,“ řekl „Shadowy_insights“.

Dalším častým důvodem, proč se rozhodnout útočit na útesy, je to, že Halsin není ideální pro řešení problému s pulci, protože právě pulce studoval, ale ve skutečnosti neví, jak problém vyřešit.

„Mezitím, jakmile se přiblížíte ke goblinímu táboru, parazit začne interagovat a artefakt vás musí zachránit. To je nejjasnější známka toho, že tábor má něco společného s tím, co se vám stalo. Proč nesledovat tímto směrem?“, poznamenal uživatel. „Tyallie“.

Toto jsou některé z důvodů, které hráči používají k ospravedlnění nájezdu na Emerald Grove v Baldur's Gate 3. Pokud se chcete dozvědět více o RPG od Larian Studios, můžete se podívat na vizuální závadu, která zasahovala do romantických scén během kapitoly 3 a jak vývojáři navrhují vyřešit problém s uložením Xboxu.