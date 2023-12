Český influencer shodí z vrtulníku 1 milion dolarů v hotovosti. Zde je důvod | Běžný

Český influencer Kamil Bartošek, který je na sociálních sítích známý jako Kazma Kazmić, objevil neobvyklý způsob, jak obdarovat lidi, kteří se zúčastnili jím organizované soutěže. Vyzval účastníky, aby se shromáždili na obrovském poli, a z vrtulníku shodil 1 milion dolarů v hotovosti. Celý incident také nahrál a zveřejnil na sociálních sítích. Obrázek je převzat z videa sdíleného českým influencerem. (Instagram/@kazma_kazmitch)

„První déšť za skutečné peníze na světě! V České republice spadl z vrtulníku milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn,“ napsal Kazma při sdílení videa.

Proč Kazma shodil peníze z vrtulníku?

Podle zpráv influencer nedávno vydal svůj film The One Man Show Khaleej Times. V rámci své propagační kampaně vyzvala fanoušky k vyřešení hádanky za cenu 1 milion dolarů. Když to všichni nedokázali rozluštit, přišel influencer s neobvyklým řešením. Pozval všechny účastníky a shodil ze vzduchu peněžní cenu, aby si ji mohli vzít.

Podívejte se na toto video:

Video bylo zveřejněno před dnem. Od té doby má více než 9,3 tisíc zhlédnutí. Příspěvek také získal téměř 47 000 lajků. Lidé při interakci s videem sdíleli různé komentáře.

Co říkali uživatelé Instagramu?

„Zajímalo by mě, kolik toho každý vydělal,“ řekl jeden komentář přeložený do angličtiny z češtiny. Další člověk dodal: „Nelze létat nad městem s malým dronem, ale je v pořádku létat železným kontejnerem s lidmi shromážděnými dole?“ Třetí poznamenal: „Nejpodrobnější a nejúžasnější věc, která se dosud stala.“ Čtvrtý napsal: „To je šílené.“