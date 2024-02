Hollywoodské stávky mají na českou produkci „extrémně zničující“ dopad

Share on Facebook

„Dopad byl opravdu okamžitý, velmi zničující. Existovaly tři velké hollywoodské, neboli mezinárodní, [TV series] Natáčení produkce v Praze. „Jedním z nich bylo The Wheel of Time, které pokračovalo v natáčení navzdory skutečnosti, že minimálně dva členové obsazení jsou členy SAG-AFTRA. Takže výroba v tom pokračovala. Nejsem si jistý, jestli to bylo ovlivněno některými prvky, protože Štáb ale pokračuje v natáčení. „Další dvě produkce jsou Interview with the Vampire pro AMC a Foundation pro Apple TV a během několika dní po oznámení stávky byly tyto dvě produkce zcela uzavřeny. „Dopad se pohyboval v rozmezí několika tisíc lidí, kteří přešli od zaměstnání na plný úvazek k tomu, že tuto práci neměli přes noc.“ Jací lidé přišli o práci? „Všichni, kteří se podílejí na jakékoli části produkce. Seznam zaměstnanců vidíte v závěrečných titulcích filmu a u těchto produkcí bude hodně z těchto zaměstnanců místními členy českého průmyslu. „To znamená, že kdokoli, kdo se zabývá produkčním designem, castingem, každým prvkem filmového procesu, pokud jde o natáčení živé produkce – tito lidé jsou nyní bez práce. „Vzhledem k tomu, že žádné nové projekty nedokážou tyto velké produkce nahradit, budou mít problém najít práci ve stejném odvětví. A nejen v České republice vedla stávka herců k uzamčení po celém světě. Viděl jsem, jak někteří lidé říkají, že hity mohou trvat dlouho. Pozorně sledujete produkci u nás v Česku – jak vnímáte náladu mezi profesionály u nás? Jsou hodně nervózní? READ Belize získává historický titul Miss Earth 2021; Filipíny se umístily v top 8

„Myslím, že ano, určitě. Bohužel je to už podruhé, co jsme viděli tento druh vypnutí internetu v posledních letech. Totéž se stalo s Covidem: přes noc velké produkční společnosti přestaly natáčet v Praze a trvalo to dlouho, než … Že se můžeš vrátit.

„Ty druhy optimistických odhadů, které jsem viděl, naznačují, že stávka herců bude vyřešena někdy během několika příštích měsíců. Řekněme, že možná letos na podzim.“

„Nejpesimističtější je pravděpodobně počátek příštího roku. Ale myslím, že skutečností je, že i poté, co se to vyřeší, bude trvat značnou dobu, než se kola začnou otáčet a dát do pohybu, a ty produkce budou schopny vrátit se.“

„Vím, že fanoušci těchto seriálů to pravděpodobně nechtějí slyšet a lidé, kteří na těchto seriálech pracují, to pravděpodobně nechtějí slyšet, ale pravděpodobně to vyjde příští jaro nebo alespoň příští léto před těmito produkcemi.“ může obnovit natáčení v Praze.“