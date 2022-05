Adolf Eichmann Drama – The Hollywood Reporter

Filmový festival v Karlových Varech v úterý odhalil svůj 56. ročník, který zahrnuje 33 filmů včetně 27 světových premiér uvedených ve třech sekcích.

Na programu českého festivalu, který odhaluje umělecký ředitel Karel Ochs, je speciální činoherní show června nula, která prostřednictvím tří postav zkoumá skutečné příběhy kolem popravy Adolfa Eichmanna – jednoho z hlavních strůjců holocaustu – v Izraeli v roce 1962. Film režíruje Jake Paltrow.malí lidéA de Palma), v Izraeli a na Ukrajině.

Festival by se měl konat od 1. do 9. července a zahrnuje soutěž Křišťálový glóbus, speciální sekci projekcí a novou soutěž s názvem Proxima, která představuje mladé filmaře a autorské filmy, které se vymykají klasifikaci.

„Z 1 500 filmů představených letos jsme vybrali 33 nových filmových děl, která přesně odrážejí náš vkus,“ řekl Och. „Vkus, který vychází z víry ve výskyt významu a schvalování nových prostředků filmového vyjádření, které nejsou v rozporu s přijetím a preferencemi publika.“

Kompletní nabídku karlovarského festivalu najdete níže.

SOUTĚŽ O KŘIŠŤÁLOVÝ Glóbus



Amerika

Režie: Ophir Raoul Greiser

Izrael, Německo, Česká republika

Chemi otakhi / Můj vlastní pokoj

Režie: Josip „Soso“ Blaidze

Gruzie, Německo

Edna Provinzialna Polnitsa / Okresní nemocnice

Režie: Ilyan Meteev, Ivan Chertov, Zlatina Teneva

Bulharsko, Německo

Zasranej Bornholm

Režie: Anna Kazic

Polsko

Hranice lásky / Hranice lásky

Režie: Tomáš Vinský

Česká republika, Polsko

Ischia 6-9/Ticho 6-9

Režie: Christos Basalis

Řecko

obyčejný

Režie: Sophie Linenbaum

Německo

slovo / slovo

Režie: Beata Barkánová

Česká republika, Slovenská republika, Polsko

Tabistan Ba ​​​​Omid / Léto s nadějí

Režie: Sadaf Farrouji

Kanada

Tenéis que venir a verla / Musíte se na něj přijít podívat

Režie: Jonás Trueba

Španělsko

Tooi tokoro / A Far Shore

Režie: Misaki Kudo

Japonsko

večernice

Režie: Christina Buzet, Bruno Samper

Litva, Francie, Belgie



PROXIMA SOUTĚŽ



A pak přišla láska… / Pak tu byla láska…

Režie: Simon Houl

Česká republika

Los Agitadores / kůň

Režie: Marco Burger

Argentina

Au grand jour / Za bílého dne

Režie: Emmanuel Tardive

Kanada

Balaye aseman zire ab / Jako ryba na Měsíci

Režie: Dornaz Haja

Írán

Gobsi / Goofs

Režie: Tomasz Wasilewski

Polsko, Rumunsko, Německo

Još jedno proleće / Další pramen

Režie: Mladen Kovacevich

Srbsko, Katar

Žádná beta / pieta

Režie: Eduardo Casanova

Španělsko, Argentina

Ramona

Režie: Andrea Bagni

Španělsko

Strick / strýc

Režie: David Capac, Andrea Mardesic

Chorvatsko, Srbsko

Tinnitus

Režie: Gregorio Graziosi

Brazílie

Zkouška umění / ART

Režie: Tomasz Buchar, Adela Comerci

Česká republika

pojištění zoo

Režie: Andreas Horvath

Rakousko

speciální nabídky



Petarda.

Režie: Adam Sedlák

Česká republika

června nula

Režie: Jake Paltrow

USA a Izrael

Novinář zabit

Režie: Matt Sarnicky

Dánsko, USA, Česká republika

Mein Vater, der Fürst / Můj otec, princ

Režie: Lukas Sturm, Lila Schwarzenberg

Rakousko, Česká republika

PSH nekonečný příběh

Režie: Štěpán FOK Vodrážka

Česká republika

Rubikon

Režie: Magdalena Lorich

Rakousko

Velká premiéra / Grand Opening

Režie: Miroslav Kropot

Česká republika

You’ll Never Be Alone / Nikki Nebodis-sama

Režie: Goran Stolevsky

Austrálie / Spojené království / Srbsko

L’îlot / Jako ostrov

Režie: Tizien Bouchy

Švýcarsko