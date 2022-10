Mrazivé filmy s herci z BVT k promítání v Neapoli

Neapol – Kate Rose Reynolds je od dětství velkou fanynkou hororového žánru, což mohou její přátelé potvrdit.

„Dělal jsem strašidelné domy; nechal jsem své přátele projít a oni mě za to nenáviděli,“ řekl Reynolds. Řekla, že herečka ze San Diega přijímá hororové role, kdykoli může – jako je verze „Soul to Keep“ z roku 2018, která je o skupině mladých mužů ve vzdáleném domě, kteří vyvolávají mocného démona.

„Soul to Keep“ je jedním ze tří filmů, které budou uvedeny v pátek 14. října v Bristol Valley Theatre v Neapoli, kde Reynolds produkuje více než deset let. pátek 14Desátý Filmový festival, „součást série Donald a Skippy Rains Fall Performing Arts Series, obsahuje filmy s častými zaměstnanci Bristol Valley. V návrhu zákona je také Cry for the Bad Guy z roku 2019, kde vystupují hlavní představitelé Bristol Valley Mark Poppleton Bean Cast a „Wonder Warthog “, krátký film o mladších dnech Jima Dittmara.

Filmový festival začíná v pátek v 19:00 v divadle na 151 South Main Street, vstupenky 10 $ a v předprodeji přes bvtnaples.org.

Podle Reynoldse se „Soul to Keep“ řídí klasickým paradigmatem hororových filmů – „skupina mladých mužů jde do strašidelného domu na neznámém místě“, přičemž následuje smrtící chaos – ale s určitou změnou. „Hlavní postava, hrdina, chcete-li, je neslyšící herečka,“ řekla. „To, co používají, aby podkopali očekávání žánru, je to, jak být schopni bojovat se zlem, které je v domě.“

Aniž by prozradil příliš mnoho, Reynolds dodal: „Já taky Ne hrdina – věci děje se ke mě. Stane se něco, kvůli čemu nejsem já.“

Na rozdíl od Reynoldsova nadpřirozeného hororu se „Cry for the Bad Man“ zabývá hororem založeným na lidech a tím, co jsou lidé ochotni udělat, aby dostali – nebo si udrželi – to, co chtějí. Tři bratři v jižním městě obtěžují, zastrašují a vyhrožují tajné vdově, aby se ji pokusili přesvědčit, aby prodala svůj dům jejich otci – „špatnému muži“ z titulu, kterého hraje Poppleton – ale nejsou připraveni na to, čeho je schopná. .

Poppleton si natáčení filmu užíval, zejména možnost hrát roli s hlavní herečkou Camille Keaton, kterou popsal jako jeden z klasických filmů ‚Scream Queens‘ ze 70. let, možná nejlépe známý pro film ‚I Spit on Your Grave‘ z roku 1978. „Cry for the Bad Guy“ je jedním ze tří filmů z floridské Chance in Hell Productions, ve kterých hraje Poppleton, který má na kontě dlouhý seznam divadelních titulů po celé zemi, přičemž Bristol Valley je stálicí.

Dietmar popsal desetiminutovou povídku „Wonder Warthog“ jako „trochu středoškolského chmýří“, který on a jeho přátelé toho dne vyrobili, přičemž neapolský obyvatel hrál hlavní postavu ve filmu „Good Man vs. Bad Guy“.

Všichni tři herci mají dlouholeté vazby na neapolské divadlo a stále se vracejí – Ditmars 27 let, Poppleton od roku 2006, Reynolds od roku 2009. Letos v létě si Reynolds a Poppleton zahráli ve filmu „Amy and the Orphans“ o sourozencích, včetně někdo Má Downův syndrom, který se nepříjemně dal dohromady kvůli smrti rodiče. Reynolds také režíroval It’s a Small World (neboli Robot Play). Dietmar byl jedním z herců v muzikálu Once Upon a Time o vztahu dublinského pouličního hudebníka a temperamentního českého imigranta.

„Chtěl jsem jít a udělat kola a vrátil bych se,“ řekl Pobleton. „Když děláte něco jako turné, je to tak nastavené, je to strnulé. Když se vrátíte do divadla Bristol Valley, můžete prostě hrát. Prostě máte pocit, že jsou vaše nohy zase zpátky na jevišti, ať už jste v jakémkoli divadle.“ .“

„Je to prostě pěkná rodina vyrůstající kolem tohoto divadla,“ řekl Reynolds. „Je to jako letní tábor pro dospělé.“