Vědec náhodou objeví nejstarší mozek jakéhokoli obratlovce: ScienceAlert

Paleontolog Matt Friedman byl ohromen, když při testování CT skenů pro širší projekt objevil pozoruhodně podrobnou 319 milionů let starou fosilii rybího mozku.

„Mělo to všechny tyto rysy a já jsem si říkal: Je to opravdu mozek, na který se dívám?“ říká Friedman z University of Michigan.

„Takže jsem přiblížil tuto oblast lebky pro druhý sken s vysokým rozlišením a bylo velmi jasné, že to je přesně to, co má být. A jen proto, že to byl tak nezaměnitelný příklad, jsme rozhodl se jít ještě dál.“

Obvykle jsou jediné zbývající stopy tohoto starověkého života z tvrdých částí zvířat, které se snadněji uchovávají, jako jsou jejich kosti, protože měkké tkáně se rychle rozkládají.

Ale v tomto případě unikl hustý minerál, možná pyrit, a nahradil tkáň, která by se pravděpodobně zachovala mnohem déle v prostředí s nízkým obsahem kyslíku. To umožnilo skenu zachytit to, co vypadá jako detaily hlavového nervu a měkkých tkání drobných ryb. Cococephalus Wild.

Starověký exemplář je jediný svého druhu, takže přestože byl v rukou výzkumníků od svého prvního popsání v roce 1925, tento rys zůstal skrytý, protože vědci by neriskovali invazivní metody vyšetřování.

„Zde jsme našli pozoruhodné uchování ve fosilii, která byla v minulém století mnohokrát prozkoumána několika lidmi,“ Vysvětlit Friedman.

„Ale když máme tyto nové nástroje pro hledání uvnitř fosilií, odhalují nám další vrstvu informací.“

border frame=“0″allow=“akcelerometer; automatické spuštění; Zápis do schránky. média kódovaná gyroskopem; obraz v obraze; sdílení na webu „allowfullscreen>“.

Tyto prehistorické ryby v ústí řek pravděpodobně lovily hmyz, malé korýše a hlavonožce a pronásledovaly je ploutvemi podepřenými kostnatými tyčemi zvanými paprsky.

Rejnoci, podtřída ActinopterygiumMakeup Více než polovina všech dnes žijících zvířat s páteřívčetně tuňáků a mořských koníků a 96 procent všech ryb.

Tato skupina lalokoploutvých ryb – z nichž některé se nakonec staly našimi předky – se rozdělila asi před 450 miliony let. C. wildi Poté se vydala svou vlastní evoluční cestou od rybích populací, které žijí dodnes, asi před desítkami milionů let.

„Analýzy umisťují tento taxon mimo skupinu obsahující všechny žijící paprskoploutvé ryby,“ paleontolog Rodrigo Figueroa a kolegové z University of Michigan. Napište do jejich papíru.

Podrobnosti o struktuře mozku v kostrč Má tedy důsledky pro interpretace neuromorfogeneze během raných evolučních stadií linie obratlovců primátů. „

Některé rysy mozku by byly ztraceny kvůli procesu rozkladu a konzervace, ale tým mohl stále identifikovat konkrétní morfologické detaily. To jim umožnilo vidět, že způsob, jakým se tento prehistorický přední mozek vyvíjel, se více podobal našemu než zbytku žijících dnes žijících paprskoploutvých ryb.

Na rozdíl od všech živých ryb s ploutvemi mozek kostrč složit dovnitř,“ Poznámky Friedman. „Takže tato fosilie zachycuje dobu před tím, než se tento výrazný rys mozků paprskoploutvých ryb vyvinul. To nám poskytuje určitá omezení ohledně toho, kdy se tato vlastnost vyvinula – něco, co jsme před novými daty neměli dobře.“ kostrč. „

Tento vnitřní záhyb je známý jako trombovaný přední mozek – stejně jako u nás obě mozkové hemisféry nakonec obepínají dutý prostor jako „c“ a jeho zrcadlový obraz je k sobě připojen. Pro srovnání, obrácené přední končetiny pozorované u stále žijících paprskoploutvých ryb mají místo toho dva baňaté laloky, mezi nimiž je pouze tenký zářez.

Výzkumníci chtějí skenovat další fosilní ryby ve sbírkách muzea a hledat další známky měkkých tkání, které by se v nich mohly skrývat.

„Důležitým závěrem je, že tyto typy měkkých částí mohou být zachovány, mohou být zachovány ve zkamenělinách, které máme po dlouhou dobu – to je známá fosilie z doby před více než 100 lety,“ říká Friedman.

„Proto je tak důležité držet fyzické vzorky. Protože kdo ví, za 100 let, co by teď lidé mohli udělat s fosiliemi v našich sbírkách.“

Tento výzkum byl publikován v Příroda.