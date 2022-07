Vydán trailer Team Awakened Orochi pro nové verze Chrise, Shermie a Yashira v The King of Fighters 15

Je to minuta, co se objevil další tým DLC pro The King of Fighters 15 Poprvé odhalenale nyní můžeme konečně vidět trio Orochi v akci.











SNK zveřejnilo oficiální trailer ke hrám Orochi Chris, Orochi Shermie a Orochi Yashiro’s Team Awakened Orochi.





















Ačkoli jsou založeny na postavách již v KOF15, nové varianty Orochi přicházejí s vlastními jedinečnými kombami pohybů založenými na vzhledu jejich šéfa v The King of Fighters ’97.







Orochi Yashiro je první, kdo jde ven a hraje svůj nový outfit Heavenly Kings a většinu svých velkých úderů vyměnil za hráče.





Mnoho z jeho předchozích speciálů, jako Museibu Daichi a Unaru Daichi slam, byly vráceny zpět spolu s některými novými triky v rukávu.





Orochi Shermie získává schopnost ovládat elektřinu, kterou může vydávat ze svých úderů a kopů, a vidí, jak se její nový Climax Super vrhá fialovým bleskem, než vystřelí nohou na protivníka.





Konečně, Orochi Chris může manipulovat s fialovým plamenem podobně jako Iori, ale bohužel nevidíme samotného velkého boha, který by chlapce používal jako hostitele, jak někteří fanoušci doufali.





Stejně jako dříve vydaný Team South Town, gang Awakened Orochi také přibalí další kostýmy, které si mohou vybrat ze svých klasických návrhů.





Je zajímavé, že SNK neuvedlo přesné datum vydání, ale vypadá to, že další várka DLC je stále na dobré cestě k vydání v srpnu.





V současné době není žádné slovo o tom, zda nová aktualizace KOF příští měsíc bude obsahovat soubor Opraven nefunkční systém dohazování hercož mnoha hráčům ztěžuje hledání protivníků online po celé měsíce.





Níže se můžete podívat na celý trailer k Team Awakened Orochi.