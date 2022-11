Sonic Frontiers On Switch bude „stejný zážitek“ jako na jiných platformách

vokální hranice Na Switchi to ve skutečnosti nemusí být „příští generace“, ale podle Takashi Iizuky se nemusíte bát.

V rozhovoru pro Gamereactor se šéf Sonic zmínil o tom, že Sega chtěla fanouškům Switch poskytnout „stejný zážitek“ jako hráči na jiných platformách, včetně „high-end“ PC.

Engine Hedgehog, na kterém hra běží, byl v průběhu let často aktualizován, aby byl vývoj na více platformách pro tým Sonic co nejjednodušší, a zatímco verze pro Switch nebude obsahovat stejné „high-end aktiva“ jako tyto ostatní. systémy (jako PC), je to stále „schopné velmi srovnatelné.“ Tady je přesně to, co řekl:

„Naši umělci vytvářejí spoustu obsahu na velmi vysoké úrovni, a pokud vlastníte tento úžasný, úžasný počítač s vysokými specifikacemi, je to skvělé. Ale také chceme zajistit, aby lidé, kteří hrají na Nintendo Switch, měli stejný zážitek. Takže , nepoužíváme nutně stejné špičkové prostředky, ale stejný špičkový engine Hedgehog je dokáže zmenšit na velikost, kdy bude na Nintendo Switch vypadat velmi podobně jako na špičkových počítačích. .“

Předchozí zprávy naznačují Sonic Frontiers bude cílit na 30 snímků za sekundu a rozlišení 720p na Nintendo Switch. Přidáte tuto verzi do své herní knihovny? Komentář níže.