Vyzkoušejte vesmírnou technologii nové generace v Kerbal Space Program

Většina her ztratila po několika letech svůj význam, ale samostatná hra na budování raket Kirbal satelitní program se mírně liší. Jedná se o 10 let starou podváděcí hru s kultovním pokračováním programátorů, inženýrů, kandidátů na astronauty a příležitostných fanoušků výbuchu a má jedinečnou a aktivní komunitu módů, kteří mají opravené chyby, přidávají nové funkce a obecně udržují hru čerstvá téměř deset let.

Ve hře jste ředitelkou vesmírného programu skládajícího se z malých zelených mužíčků (a roztomilé malé zelené ženy Valentiny Kermanové – uvidíme se, průkopnice), které vysíláte na oblohu kosmickou lodí podle vlastního návrhu. Často máte pocit, jako byste sledovali vybledlá stará videa odpalovaných raket, abyste padli zpět dolů v explozi ohnivého schadenfreudu: trochu se bojíte, trochu sadisticky a opravdu to chcete zkusit znovu.

Umění napodobuje život

Jeden z nejhojnějších Kirbal Modem je Chris Adderley, Nertea ve hře, který je inženýrem CAS الفضاء MDA Každý den navrhování pozemských systémů, které načítají data z kosmické lodi. Ale ve svém volném čase sedí na sedadle pilota sám Adderley. začít hrát Kirbal satelitní program Brzy po jeho vydání a v roce 2013 začal stavět svou první herní modifikaci – sadu náhradních dílů, včetně xenonové palivové nádrže a magneticko-magnetického propulzu (zkuste to říci třikrát rychle).

Od té doby navrhl desítky dalších úprav, včetně vesmírného letadla Mark IV a doplňků vesmírných stanic, jako jsou odstředivky a nafukovací stanoviště.

“Stavím věci, které bych rád viděl jako bytosti postavené v budoucnosti,” říká Adderley.

Nedávno se Addlerley rozhodl vzít ve vzdálené budoucnosti některé z nejpravděpodobnějších teoretických konceptů raketových motorů a začlenit je do hry – což hráčům nabízí způsob, jak toto sci-fi zažít. Koncepty V simulovaném prostředí, které nás může naučit, jak by mohly v budoucnu skutečně fungovat na praktičtější úrovni.

Adderley prohledal desítky vědeckých prací popisujících teoretické plány pro tyto ultra sofistikované pohonné systémy při hledání těch nejrealističtějších.

„Každý se snaží prodat své podnikání jako platební systém pro budoucnost,“ říká Adderley. „Musíte trochu kriticky přemýšlet o tom, co lidé namalovali.“

Zmáčkl čísla a přemýšlel o tom, kolik energie bude konkrétní motor potřebovat, jak zacházet s generovaným teplem a jak byste mohli využít energii k dalšímu pohánění hypotetické rakety. „To byla zábava, což může být super prohlášení, ale víš.“

Nakonec postavil 13 různých konceptů motorů, včetně fúzních motorů RozšířeníZa Epsteinův motor se považují motory štěpných a antihmotových raket.

I když ještě nemáme technologii k implementaci těchto konkrétních impulsních démonů, existuje skutečná hodnota schopnosti simulovat pokročilé akční členy v prostředí s nízkým rizikem. Ve skutečnosti je to skvělé pískoviště, kde inženýři ve SpaceX a Jet Propulsion Laboratory použili ve svých prezentacích grafiku Kerbal. v roce 2018, NASA vydala Open MCT M, program vizualizace telemetrických dat určený k provozu kosmických lodí, je veřejně dostupný na Githubu. Testování těchto systémů na skutečné kosmické lodi je nákladné a časově náročné, takže někteří účastníci místo toho spustili svůj software přes Kerbal.

Pro Sumontro Sinha, leteckého inženýra a výzkumníka fúze v Propulsion Research Laboratory na Alabamské univerzitě v Huntsville, je Kerbal výchozím bodem pro testování nových nápadů a školení nových techniků.

“Místo snímků Powerpoint a stránek s rovnicemi stačí postavit loď a zjistit, jak to funguje,” říká. „Pokud uspěje v Kerbal, má velkou šanci pracovat v reálném životě.“

koblihovou sílu

The tokamakový fúzní motor Na základě fantasy vesmírné lodi v 2001: kosmický letbez trupu zabijáka umělé inteligence. Adderley za tím našel skutečnou vědu Studie NASAHlavní autor příspěvku Craig Williams říká, že NASA financovala řadu projektů zaměřených na vývoj pokročilých pohonných systémů. Williamsův tým navrhl motor, který využívá energii z fúzní reakce k vytváření tahu. Fúze se přirozeně vyskytuje ve vnitřcích hvězd, jako je naše slunce, kde se lehké atomy zahřívají do bodu, kdy se jejich elektrony a neutrony oddělují a neutrony, které jsou obvykle navzájem odpudivé, se spojují dohromady a produkují obrovské množství energie. Jednou z největších výzev při výrobě této energie na Zemi je, že potřebujete způsob, jak omezit výslednou plazmu a využít její sílu.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití tokamaku, zařízení, které generuje magnetické pole ve tvaru kruhového koláče, které udržuje přehřátou plazmu na místě. V prototypu Williamsova motoru by byl tento tokamak téměř sférický – spíš jako kobliha. Výsledný výfuk by poháněl auto na více než 166 000 mil za hodinu a přepravil cestující na Jupiter za méně než 4 měsíce. Abychom to uvedli na pravou míru, sonda Voyager do hlubokého vesmíru cestuje pryč z naší sluneční soustavy rychlostí 35 000 mil za hodinu.

Když v roce 2001 vyšel Williamsův dokument, autoři napsali, že schopnost vyrábět tento typ motoru může být vzdálená 30 let. Nyní, když je rok 2021, Williams přezkoumává svůj odhad. „Možná jsme si nebyli tak blízcí,“ říká. Jeho práce vyšla v éře nadšení pro platby předem, ale hodně z toho nadšení až donedávna upadalo. „Opravdu nemůžete dosáhnout velkého pokroku, pokud nemáte aktivní program,“ říká. „Dokud hodiny nezačnou znovu, bude se tato 30letá projekce i nadále pohybovat vpřed.“ problém. Ale v desetiletích mezi dneškem a érou dvoutýdenních prázdnin pro lidstvo Saturn můžete stále vyzkoušet svou digitální verzi Williams Engine.

Jízda bleskem

hořák Štěpný raketový motor Navazuje na další koncepční studii motorů financovanou NASA z roku 2011, která využívá energii generovanou při jaderných reakcích k pohonu kosmické lodi vpřed. Reaktory jsou naplněny Americium, vzácná, vysoce radioaktivní látka, která je vedlejším produktem jaderných reakcí poháněných uranem, generuje štěpné produkty, které stékají do komory. Do této komory se vstřikuje plynný vodík, který je intenzivně vzrušován, když narazí na štěpné fragmenty, a generuje plazmu, která je směrována silnou magnetickou tryskou jako tah.

S tímto průlomem by zpáteční cesta na Mars trvala 292 dní, z toho 60 dní pobytu na planetě. I když je motor obecně pomalejší, než jaký by fungoval fúzní motor, je blíže tomu, čeho jsme v tuto chvíli technicky schopni.

„Termonukleární raketa je technologie, která se vyvíjí a již byla prokázána,“ říká Jason Casipry, vedoucí Centra výzkumu pohonu na Alabamské univerzitě v Huntsville. V dubnu DARPA Výběr ze tří dodavatelů K předvedení první etapy termonukleární rakety vyvinuli NASA a ministerstvo energetiky Pozvánka na podobné počáteční návrhy v únoru. Fragmenty štěpení a jaderné pulzní motory nejsou příliš pozadu, říká Cassiepri, ale mají další technické překážky, s nimiž je třeba se vypořádat, včetně zjištění, jak odvrátit veškerou tuto energii od podvozku kosmické lodi, aby ve vesmíru nespálila.

