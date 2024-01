City of Heroes Fan Server je nyní oficiálně licencován společností NCSoft

City of Heroes je oficiálně zpět, protože fan server věnovaný udržování provozu superhrdinské hry pro více hráčů získal oficiální licenci od vydavatele NCSOFT.

odhalen v a Sdílejte fórum, oznámil zástupce fanserveru Homecoming, že jejich dřina se vyplatila. City of Heroes skončilo před více než deseti lety v listopadu 2012, ale servery fanoušků udržovaly hráče o zábavu a nyní ten největší z nich oficiálně oživil masivně multiplayerovou online hru na hrdiny.

„Rádi bychom vám všem poděkovali za vaši trpělivost v posledních několika letech a s velkou radostí vám můžeme oznámit, že se to vyplatilo,“ stálo v příspěvku. „NCSOFT oficiálně udělil Homecoming licenci hostit City of Heroes.“

Vzhledem k tomu, že fanoušci budou mít ohledně změny mnoho otázek, příspěvek objasňuje nejdůležitější body: hráčské účty a postavy jsou v bezpečí, nový obsah se bude nadále vyvíjet a zůstane zdarma a bude poháněn dary. Další podrobnosti dorazí v následujících měsících.

„Splňte si své komiksové sny v tomto MMORPG, které je domovem celého světa supervýkonných hrdinů a padouchů,“ uvádí synopse hry. „Postavte si svého vlastního jedinečného hrdinu z milionů možných kombinací postav a vydejte se do Paragon City, abyste objevili všechna nebezpečí, zázraky a vzrušení, které na vás čekají.“

V naší recenzi 8/10 z roku 2004, kdy hra debutovala, IGN uvedlo: „City of Heroes je zábavné. Je to vzrušující, barevné, roztomilé, brutální a skvělý úspěch pro komiksy ve formě MMO. Je to tak.“ „Je to skvělé místo, kde začít pro ty, kterým MMO vždycky připadaly děsivé.“

Ryan Dinsdale je nezávislý reportér v IGN. Celý den bude mluvit o Zaklínači.