Buzz Aldrin interaguje s přistáním kosmické lodi NASA na Marsu

Legendární astronaut Apolla 11 Edwin „Buzz“ Aldrin tento týden ocenil „všechny lidi“ NASA A laboratoř Jet Propulsion Laboratory (JPL) o úspěšném přistání vozidla Perseverance na povrch Mars.

Aldrin, druhý muž, který kráčel po Měsíci, se po Neilovi Armstrongovi během mise Apollo 11 v červenci 1969 podělil o svá pozorování během telefonického rozhovoru pro Fox News. Cafuto Live.

The New Jersey Občan, kterému v lednu dosáhlo 91 let, je již dlouho zastáncem úsilí amerického vesmírného programu zkoumat Mars, další planetu po Zemi ve směru od slunce.

Fox host Neil Cafuto zahájil klip sdílením nejnovějších videozáznamů z Marsu zachycených Perseverance, pátého vozítka, které NASA vyslala na planetu, a devátého celkového přistání pro NASA, podle Associated Press.

Jak budou inženýři roveru NASA pilotovat první vrtulník na Marsu?

„Myslím, že je to velká pocta všem lidem v NASA, vedeným Jimem Bridensteinem a všemi ostatními lidmi, zejména těm v kontrolní místnosti JPL.“

Bridenstein, správce NASA jmenovaný bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, opustil agenturu 20. ledna, kdy se prezident Biden ujal úřadu.

Cafuto později požádal Aldrina, aby odhadl rok, ve kterém by lidé byli schopni dosáhnout povrchu Marsu.

Aldrin odpověděl: „Asi před 10, 20 lety byl můj odhad kolem 2030, 2033, a to bylo starší, než většina ostatních lidí očekávala.“

Pokračoval: „Musíme udělat velké množství věcí v Artemis, našem programu s posádkou na Měsíc …“. „Takže vezmete první na Měsíc a pak bude publikum připraveno vidět další, což bude pokročilé vylepšení pro mise s posádkou.“

Mezi další plánované mise na Mars patří přistání menší kosmické lodi z Číny plánované na pozdní jaro a kosmické lodi ze Spojených arabských emirátů, která se minulý týden vydala na oběžnou dráhu Marsu, informovala agentura Associated Press.

Kliknutím sem zobrazíte aplikaci FOX NEWS

Aldrin byl dříve ve zprávách v lednu, když byl Dostal svou první vakcínu proti koronaviruJen několik dní před jeho 91. narozeninami.

Aldrin na Twitteru napsal: „Žádám všechny, aby se co nejdříve zaregistrovali k očkování, jakmile budou způsobilí, aby se život brzy vrátil do normálu.“

K tomuto příběhu přispěl Associated Press.