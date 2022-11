Trenéři Kolaches se vracejí s novou stránkou Urbandale a větším seznamem

Trenéři Kolaches, známí pro svůj lahodný texaský pohled na klasické české pečivo, jsou zpět ve hře s novou lokací v Urbandale.

Bývalá fotbalová hvězda státu Iowa a hráč NFL „Coach“ Brent Kervey se v září vrátil do metra na 2777 100th Street. V únoru zavřela svůj původní obchod v Clive.

Curvey se připojí k novému obchodnímu partnerovi, blízkému příteli a fotbalovému expertovi z Drake University, Chrisi Wilsonovi, na výletě do Urbandale. Doufají, že v budoucnu zaregistrují nová místa, přičemž do konce roku se očekává alespoň jeden další obchod.

„Urbandale pro nás nakonec měl perfektní prostor, abychom mohli dělat věci navíc, které jsme chtěli,“ řekl Kervey. „Nebylo to příliš daleko od našeho původního obchodu a (my) nyní můžeme fungovat jako centrum, pokud máme nebo máme nějaké další satelitní umístění.“

Coaches Kolaches, což jsou těstoviny ve tvaru párku v rohlíku, jsou k dispozici ve slaných i sladkých variantách.

Mezi lahodné příchutě patří klobása, šunka, slanina a oblíbená příchuť hrudí, která se stává stálou položkou v nabídce Urbandale. Bezmasé možnosti zahrnují pečivo z vajec a pepře, špenátovou pochoutku, houby a mozzarellu.

Jablko, třešeň a borůvka doplňují ovocné možnosti spolu se zákazníky oblíbeným mákem, který Curvey plánuje pravidelněji přidávat do své nabídky koláčů.

Startovací menu místních obyvatel Houstonu bude také zahrnovat čerstvý upečený chléb vyrobený z čerstvého těsta a více „all inclusive“ kávových možností, jako je latté a speciální nápoje.

„Káva bude další součástí nabídky, která tam ještě nebyla,“ řekl Kervey. „Nic šíleného, ​​ale díky tomu nemusíte chodit do Starbucks, než nás opustíte.“

Uvnitř je nový prostor vybaven černobílým vyčnívajícím stolem, rubínově červenými barovými stoličkami, hlavní stěnou vyrobenou z umělého trávníku a neonovým nápisem „Kolache and Chill“.

Přestože je obchod z velké části nastaven jako na vyžádání a na cestách jako jeho předchozí umístění, v novém místě bude k dispozici celá řada možností vnitřního i venkovního sezení.

Kervey, známý v Metro Des Moines pro svou charitativní práci, řekl, že je nadšený, že může ukázat místním dětem, že mohou začít se snem a postavit další, až to skončí.

„Jsme jen velcí černí kluci s hrůzou,“ řekl Kervey o něm a jeho obchodním partnerovi. „Myslím, že je to dobrá reprezentace ukázat dětem, že můžete chodit do školy a hrát s míčem a jít ven a něco dělat.“

Kde získat trenéry Colachis

tabuk: 2777 100 Street, Urbandale

hodiny: Od 6:00 do 12:00, od středy do pátku; V sobotu a neděli od 8 do 13 hodin

otevírací den: 1. září

