Halo Infinite již odstraňuje svůj nový herní režim Last Spartan Standing

Co potřebuješ vědět

343 Industries odstraňuje 23. srpna režim Last Spartan Standing z Halo Infinite Matchmaking.

Režim byl nahrazen Team Doubles a Ranked Doubles, párem playlistů 2v2.

Halo Infinite ve hře odhaduje, že dohazování pro Last Spartan Standing zabere třikrát více času na nalezení her než u jiných seznamů skladeb, což naznačuje, že situace nebyla populární. To může být důvod, proč je otočen směrem ven.

Nedávno vývojář 343 Industries Halo Infinite oznámil v a Příspěvek na blogu The Last Spartan Standing, režim ve stylu Battle Royale, který byl dříve vydán v sezóně 2, bude 23. srpna odstraněn z možností tvorby zápasů ve hře, aby „uvolnil cestu“ pro nové seznamy skladeb. Od 11:00 PT/13:00 ET toho dne již hráči nebudou moci hrát Last Spartan Standing. Hodnocené dvojhry 2v2 a playlisty označených týmů pak budou zveřejněny o tři hodiny později ve 13:00 PT / 16:00 ET.

Last Spartan Standing je první herní režim Ahoj Nekonečná sezóna 2Byl středem zájmu dvou velkých akcí a je k dispozici od začátku sezóny 3. května. Vývojáři ji dokonce v aktualizaci zpřístupnili hratelnou na všech mapách Big Team Battle, což mnoho hráčů považovalo za znamení, že se to zaseklo. Nyní však víme, že tomu tak není.

Od oznámení se fanoušci divili, proč se vývojáři rozhodli nahradit Last Spartan Standing režimy 2v2 namísto toho, aby je ponechali k dispozici spolu s novými přírůstky. Pokud bychom měli hádat, řekli bychom, že je to pravděpodobně způsobeno nízkým počtem hráčů. V době psaní této zprávy nekonečná aura Odhaduje, že budete muset počkat 15–30 sekund, abyste našli shodu ve většině jeho seznamů skladeb. Pokud chcete hrát Last Spartan Standing, budete muset počkat celou minutu a půl, než budete moci vstoupit do hry. To naznačuje, že tento režim není tak populární jako jiné show Halo Infinite.

(Obrazový kredit: Xbox Game Studios)

Nakonec je pochopitelné, že vývojáři rozjedou Last Spartan Standing v reakci na propad výkonu, i když je stále nešťastné, že největší režim sezóny 2 nezůstává dostupný po celou dobu svého běhu. Toto je jedna z největších výtek, které fanoušci mají vůči Halo Infinite Nenabízí dostatek rozmanitostitakže je problematické vidět odstranění stávajícího režimu, když přijde nový.

Stane se Last Spartan Standing populárnější, pokud dostane nějaké aktualizace a změny rovnováhy? S určitostí to říct nelze, ale bude zajímavé sledovat, jak si povede revidovaná verze režimu s důležitými vychytávkami na základě zpětné vazby hráčů. Doufejme, že to není poslední, co vidíme ve zkušebním režimu 2. řady zdarma.

Halo Infinite je nyní k dispozici na Xbox a PC. Přes některé své problémy je jedním ze souborů Nejlepší hry pro střílečky pro Xbox Nyní na trhu pro fanoušky bojové hry FPS ve stylu arény, a protože hru pro více hráčů lze hrát zdarma, neexistuje žádná překážka vstupu. Kampaň je také skvělá, se vzrušující hratelností a vynikajícím příběhem.