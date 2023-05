Studie zjistila, že kognitivní pokles se po infarktu zrychluje

CNN

Nová studie ukazuje, že infarkt vás může vystavit riziku zrychleného kognitivního poklesu v pozdějších letech, nad rámec toho, co je považováno za vhodné pro stárnoucí mysl.

Mozek každého stárne v průběhu let, někteří více než jiní. To, co je považováno za normální, je obvykle velmi jemné: rychlost zpracování se zpomaluje, schopnost věnovat pozornost se snižuje a může být běžné, že máte problém najít správné slovo. ale, Pokles kognitivních funkcí související s věkem Je velmi odlišná od Alzheimerovy choroby a jiných typů demence a neměla by se s nimi zaměňovat, říkají odborníci.

V nové studii Publikováno v úterý V časopise JAMA Neurology vědci analyzovali data ze šesti hlavních studií o srdečních chorobách a kognitivních funkcích, které byly provedeny v letech 1971 až 2019 ve Spojených státech. Žádný z 30 465 lidí vybraných do těchto studií neměl před zahájením studie demenci nebo infarkt nebo mrtvici a všichni podstoupili alespoň jedno kognitivní vyšetření.

Během výzkumného období však více než 1 000 účastníků prodělalo akutní infarkt myokardu nebo srdeční infarkt. Nebyla pozorována žádná okamžitá změna v kognitivních funkcích, ale kognitivní skóre těch, kteří měli srdeční infarkt, se během následujících šesti let zrychlilo strměji než jejich vrstevníci, kteří infarkt neměli.

Nárůst byl v meziročním tempu poklesu u lidí, kteří měli malý infarkt, Napsali Dr. Eric Smith a Dr. Lisa Silbert v doprovodném úvodníku. Smith je lékařským ředitelem Kliniky kognitivních neurověd na University of Calgary v Albertě a Silbert profesorem neurověd na lékařské fakultě Oregon Health & Science University v Portlandu.

„Je však možné, že subklinické zhoršení nahromaděné v průběhu let nebo desetiletí může zhoršit funkci nebo snížit kognitivní rezervu, takže člověk bude zranitelnější vůči účinkům neurodegenerativních onemocnění souvisejících s věkem,“ píší Smith a Silbert.

Studie zjistila, že nejvyšší roční míra poklesu po srdečním infarktu byla pozorována u bílých osob ve srovnání s černochy a u mužů ve srovnání se ženami, a to nelze vysvětlit mrtvicí nebo nově vzniklou fibrilací síní – nepravidelným, často rychlým srdečním tepem, který může vést ke krevním sraženinám v srdci.srdci.

Předchozí studie našly souvislost



Smith a Silbert poukazují na to, že toto není první studie, která nalezla souvislost mezi zrychleným kognitivním úpadkem a srdečními záchvaty.

Zrychlení roční míry poklesu kognitivních funkcí po infarktu myokardu (MI (myocardial infarction) bylo také pozorováno u 7 888 účastníků anglické Longitudinal Study of Aging, z nichž 254 mělo infarkt myokardu a 286 mělo anginu pectoris během 12 let sledování, oni psali.

Dodali, že stejně jako v nové studii měli lidé, kteří měli srdeční záchvaty nebo angínu (bolest na hrudi), roční míra poklesu kognitivních funkcí před záchvatem podobná jako u lidí, kteří neměli infarkt, ale pak zaznamenali zrychlený pokles kognitivních funkcí.

Smith a Silbert však poukazují na to, že přesné mechanismy, které by mohly vést k poklesu kognitivních funkcí, zatím nejsou jasné.

„Cévní mozková příhoda byla jako příčina regrese vyloučena,“ napsali s tím, že poranění srdeční tkáně po záchvatu se zdálo nepravděpodobné.

„Nedostatek okamžitého poklesu kognitivních funkcí a prudký pokles v následujících letech naznačují, že srdeční záchvat byl spojen s pomalejším, progresivním procesem, který urychluje kognitivní pokles,“ napsali.

Možná vysvětlení, řekli, mohou zahrnovat depresi po infarktu, která byla spojena s demencí. Uvedli, že chronické infekce, poruchy krevního tlaku a onemocnění malých krevních cév, které jsou také spojeny s demencí, mohou také přispět k příčinám.

„Ačkoli mechanismus post-IM kognitivního poklesu není jasný, riziko se zdá reálné,“ píší Smith a Silbert. „Pacienti s anamnézou infarktu myokardu by měli být pravidelně dotazováni na kognitivní symptomy s následným kognitivním screeningem… Ve specifických případech může být oprávněné doporučení ke kognitivnímu specialistovi nebo neuropsychologovi.“