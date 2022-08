Mexiko zatklo bývalého prokurátora v případu pohřešovaných studentů

Federální žalobci v pátek uvedli, že zatkli generálního prokurátora bývalé mexické administrativy na základě obvinění ze zneužívání při vyšetřování zmizení 43 studentů z extremistické vysoké školy pro učitele v roce 2014.

Prokurátoři také oznámili, že v případu vydali zatykače na 20 důstojníků armády, pět místních úředníků, 33 místních policistů a 11 státních policistů a také 14 členů gangu.

Zatčení zahrnovalo první zatčení bývalého prokurátora v moderní historii a jedno z největších hromadných zatýkání civilních žalobců vojáků mexické armády.

Jesús Murillo Karam sloužil jako generální prokurátor v letech 2012 až 2015 za tehdejšího prezidenta Enrique Peña Nieta. Úřad současného generálního prokurátora Alejandro Gertz Manero uvedl, že Murillo Karam je obviněn z mučení, úředního pochybení a nuceného zmizení.

V roce 2020 Gertz Manero řekl, že Murillo Karam byl zapojen do „organizování masivního mediálního podvodu“ a vedení „veřejného pokrytí“ případu.

Zatčení přišlo den poté, co výbor zřízený, aby určil, co se stalo, uvedl, že armáda nese v případu alespoň částečnou odpovědnost. Dodala, že do zapojené studentské skupiny infiltroval voják a že armáda únosy nezastavila, přestože věděla, co se děje.

Zkorumpovaná místní policie, další bezpečnostní složky a členové drogového gangu unesli studenty v Iguala City ve státě Guerrero, i když o osm let později zůstává motiv nejasný. Jejich těla nebyla nikdy nalezena, ačkoli úlomky ohořelých kostí tří studentů se shodovaly.

Murillo Karam pod tlakem na rychlé vyřešení případu v roce 2014 oznámil vraždu studentů a spálení jejich těl na smetišti členy drogového gangu. Tuto hypotézu nazval „historickým faktem“.

Vyšetřování však zahrnovalo případy mučení, nesprávného zadržování a špatného zacházení s důkazy, které od té doby umožnily většině přímo zúčastněných členů gangu svobodně se dostat ven.

K incidentu došlo poblíž velké vojenské základny a nezávislé vyšetřování zjistilo, že vojenský personál věděl, co se děje. Rodiny studentů dlouho volaly po tom, aby se vojáci zapojili do vyšetřování.

Komise pravdy ve čtvrtek uvedla, že jeden z unesených studentů byl voják, který infiltroval Extremist Teachers College, ale armáda po něm nepátrala, i když měla informace v reálném čase o tom, že k únosu došlo. Řekla, že nečinnost porušila vojenské protokoly pro případy pohřešovaných vojáků.

Ministerstvo obrany na žádost o vyjádření nereagovalo.

Vojáci a důstojníci hledaní na základě pátečních rozkazů – a další úředníci, policisté a členové gangů – čelí obvinění z vraždy, mučení, úředního pochybení, zločinného spolčení a násilného zmizení.

Bezprostředně nebylo jasné, zda všichni podezřelí čelili všem obviněním, nebo zda byli podezřelí mezi desítkami těch, kteří byli dříve zatčeni a obviněni během předchozích vyšetřování.

Před reformami mexického práva měla armáda dlouho dovoleno odkázat vojáky obviněné z provinění k samostatným vojenským soudům. Vojáci však nyní musí být souzeni u civilních soudů, pokud se jejich zločiny týkají civilistů.

Obvinění vojáci sloužili v roce 2014 na základně poblíž místa únosu.

Institucionální revoluční strana, k níž Murillo Karam i Peña Nieto patří, na svém twitterovém účtu napsala, že zatčení Murilla Karama „je spíše politickým problémem než spravedlností. Toto opatření nepomáhá rodinám obětí získat odpovědi.“

Mexičtí federální žalobci již dříve vydali zatykače na příslušníky vojenské a federální policie i na Thomase Zyrona, který v době únosu vedl federální vyšetřovací agenturu Mexická detektivní agentura.

Zyron je hledaný na základě obvinění z mučení a zakrývání vynucených zmizení. Utekl do Izraele a Mexiko požádalo izraelskou vládu, aby ho pomohla zatknout.

Gertz Manero uvedl, že kromě údajných zločinů Zerona spojených s případem údajně ukradl více než 44 milionů dolarů z rozpočtu kanceláře generálního prokurátora.

O motivu únosu studentů se stále diskutuje.

26. září 2014 místní policie z Igualy, složky organizovaného zločinu a úřady unesly z autobusů 43 studentů. Studenti pravidelně zabírali autobusy, aby je vyzvedli.

Murillo Karam tvrdil, že studenti byli předáni drogovému gangu, který je zabil, zpopelnil jejich těla na skládce poblíž Kokkoly a ohořelé úlomky kostí vysypal do řeky.

Následné vyšetřování nezávislých expertů a kanceláře generálního prokurátora a potvrzené Komisí pro pravdu odmítlo myšlenku, že těla byla zpopelněna na skládce Kokkola.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by některý ze studentů byl stále naživu.