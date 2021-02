Feinbergovy předpovědi: První oscarové projekce pro všech 23 tříd

mějte na paměti: Tuto předpověď sestavil The Hollywood ReporterScott Fineberg, sloupkař, uvažuje o svých nejlepších pokusech předpovědět chování Akademie filmových umění a věd, Ne Jeho osobní preference. Do tohoto žebříčku se dostalo tím, že se spoléhalo na konzultace s voliči a stratégy, marketing a analýzu kampaní, výsledky ocenění předcházejících Oscary a historii samotné Oscary. Budou se pravidelně aktualizovat, aby odrážel nový vývoj.

*Nejlepší obrázek*

Horní

beduín (světlomet)

Zkouška v Chicagu 7 (Netflix)

hrozba (A24)

Manku (Netflix)

Nadějná mladá žena (soustředit se)

Jednou v noci v Miami (Amazonka)

Kovový zvuk (Amazonka)

Dno toho, co renny black (Netflix)

Krev Da 5 (Netflix)

otec (Klasika Sony)

Velké hrozby

Juda a černý Kristus (Warner Brothers)

Duše (Pixar)

světové zprávy (můj svět)

Možnosti

Boratův další film (Amazonka)

Palm Springs (Hulu / neon)

Nikdy Zřídka Někdy Vždy (soustředit se)

Dlouhé výstřely

Princip (Warner Brothers)

Další prohlídka (Samuel Goldwyn)

První kráva (A24)

* Nejlepší režisér *

Horní

Chloe Chow (beduín)

David Fincher (Manku)

Smaragdový vinyl (Nadějná mladá žena)

Lee Isaac Chung (hrozba)

Aaron Sorkin (Soud v Chicagu 7) – podcast

Velké hrozby

Regina King (Jednou v noci v Miami) – Podcast

Darius Marder (Kovový zvuk)

Spike Lee (Krev Da 5) – podcast

Možnosti

George C. Wolf (Dno toho, co renny black)

Florian Zeller (otec)

Shaka King (Juda a černý Kristus)

Dlouhé výstřely

Paul Greengrass (světové zprávy) – podcast

Christopher Nolan (Princip)

Kelly Richardt (První kráva)

* nejlepší herec *

Horní

Chadwick Bosman (Dno toho, co renny black) – podcast

Ahmed Rice (Kovový zvuk) – Podcast

Anthony Hopkins (otec)

Gary Oldman (Manku)

Delroy Lindo (Krev Da 5) – Podcast

Velké hrozby

Stephen Yoon (hrozba) – Podcast

Ben Affleck (Cesta zpátky) – podcast

Sacha Baron Cohen (Boratův další film) – podcast

Tom Hanks (světové zprávy) – podcast [one and two]

Možnosti

Mads Mikkelsen (Další prohlídka)

Taher Rahim (Mauritánci)

John David Washington (Malcolm a Mary)

Dlouhé výstřely

Kingsley Ben Adair (Jednou v noci v Miami)

Elie Joury (Jednou v noci v Miami)

Lakeith Stanfield (Juda a černý Kristus)

* Nejlepší herečka *

Horní

Frances McDormand (beduín)

Carey Mulligan (Nadějná mladá žena) – podcast

Viola Davis (Dno toho, co renny black)

Vanessa Kirby (Střih na ženu)

Andra Day (USA vs. Billy Holiday)

Velké hrozby

Sophia Loren (Další život) – podcast

Yerry Han (hrozba)

Zendaya (Malcolm a Mary)

Možnosti

Emmy Adams (Hillbilly elegie)

Michelle Pfeiffer (Francouzský výjezd) – Podcast

Sydney Flanigan (Nikdy Zřídka Někdy Vždy)

Dlouhé výstřely

Meryl Streep (Nech je mluvit) – podcast

Kate Winslet (Ammonit) – podcast [one and two]

Julia Garner (asistent) – Podcast

* Nejlepší herec ve vedlejší roli *

Horní

Chadwick Bosman (Krev Da 5) – podcast

Sacha Baron Cohen (Soud v Chicagu 7) – podcast

Leslie Odom, Jr. (Jednou v noci v Miami) – podcast

Daniel Kaluuya (Juda a černý Kristus)

Paul Racey (Kovový zvuk)

Velké hrozby

David Strathern (beduín)

Jared Leto (com)malé věci)

Bill Murray (na skalách)

Možnosti

Aldis Hodge (Jednou v noci v Miami)

Glenn Turman (Dno toho, co renny black)

Coleman Domingo (Dno toho, co renny black)

Dlouhé výstřely

Will Patton (hrozba)

Bo Burnham (Nadějná mladá žena) – Podcast

* Nejlepší herečka ve vedlejší roli *

Horní

Glenn Close (Hillbilly elegie) – podcast

Maria Bacalova (com)Boratův další film)

Yoon Ye Jong (hrozba)

Olivia Coleman (otec) – podcast

Amanda (Manku) – Podcast

Velké hrozby

Helena Zingle (světové zprávy)

Jodi Foster (Mauritánci)

Olivia Cook (Kovový zvuk)

Možnosti

Ellen Burstein (Střih na ženu)

Talia Ryder (Nikdy Zřídka Někdy Vždy)

Dlouhé výstřely

Dominic Fishback (Juda a černý Kristus)

Sawiris Ronan (Ammonit) – podcast

* Nejlépe upravená obrazovka *

Horní

beduín (Chloe Chow)

Jednou v noci v Miami (Kemp Bowers)

Dno toho, co renny black (Robin Santiago Hudson)

otec (Christopher Hampton a Florian Zeller)

První kráva (Jonathan Raymond a Kelly Richart)

Velké hrozby

světové zprávy (Luke Davies & Paul Greengrass) – Podcast [Greengrass]

Další život (Ugo Chiti a Eduardo Ponte) – Podcast [Ponti]

Boratův další film (Peter Bainham, Sacha Baron Cohen, Gina Friedman, Anthony Haynes, Lee Kern, Dan Maser, Erika Revinoga a Dan Swimmer) – podcast [Cohen]

Možnosti

Půlnoční obloha (Mark L. Smith)

bílý tygr (Ramen Bahrani)

Osobní historie Davida Copperfielda (Armando Yanucci)

To je jedno (Eleanor Caton)

Dlouho Výstřely

Nech ho Joe (Thomas Pezocha)

Uvažuji o ukončení věcí (Charlie Kaufman) – Podcast

Shirley (Sarah Gibbons)

* Nejlepší původní obrazovka *

Horní

Zkouška v Chicagu 7 (Aaron Sorkin) – Podcast

hrozba (Lee Isaac Chung)

Nadějná mladá žena (Smaragdový vinyl)

Kovový zvuk (Derek Cyanfrance, Abraham Marder a Darius Marder)

Manku (Jack Fincher)

Velké hrozby

Duše (Pete Docter, Mike Jones a Kemp Bowers)

Krev Da 5 (Danny Bilson, Paul De Meo, Kevin Wilmot, Spike Lee) – Podcast [Lee]

Nikdy Zřídka Někdy Vždy (Eliza Hetman)

Juda a černý Kristus (Will Pearson, Shaka King, Keith Lucas a Kenny Lucas)

Možnosti

Čtyřicátá verze (Radha Plank)

Palm Springs (Andy Ciara)

na skalách (Sophia Coppola)

Dlouho Výstřely

Malcolm a Mary (Sam Levinson)

Další prohlídka (Tobias Lindholm a Thomas Winterberg)

Princip (Christopher Nolan)

* Nejlepší dokumentární film *

Horní

čas (Amazonka)

Krepový tábor (Netflix)

kolektivní (Magnolia / Associate)

Vítejte v Čečensku (HBO)

Lovci lanýžů (Klasika Sony)

Zbytek užšího výběru

Matt Dick Johnson (Netflix)

Můj učitel chobotnice (Netflix)

76 dní (MTV)

Stát Benin (Jablko, město, kočka)

Krtek agent (GRAFITAS)

MLK / FBI (International Finance Corporation)

All in: Boj za demokracii (Amazonka)

Gonda (neon)

Malíř a zloděj (neon)

noc (Super LTE)

* Nejlepší mezinárodní funkce *

Horní

Další prohlídka (Dánsko)

kolektivní (Rumunsko)

dva z nás (Francie)

slunce (Tchaj-wan)

Už tu nejsem (Mexiko)

Zbytek užšího výběru

Vážení soudruzi! (Rusko)

Noc králů (Pobřeží slonoviny)

Ne Eurona (Guatemala)

Krtek agent (Chile)

Koo mizí, Aida? (Bosna a Hercegovina)

Žonglér (Česká republika)

Amal (Norsko)

Dítě slunce (Írán)

Lepší dny (Hongkong)

Muž, který prodal svou kůži (Tunisko)

* Nejlepší animovaná funkce *

Horní

Duše (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV + / GKIDS)

Přes měsíc (Netflix)

Dále (Pixar)

Film Ovečka Shaun: Farmageddon (Netflix)

Velké hrozby

Croods: Nová éra (Obchodní sen)

Erwig a čarodějnice (GKIDS)

Willoughpeace (Netflix)

Trolls: Světové turné (můj svět)

Možnosti

Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – Film: Mugen Train (Funimation)

En Jaco: Náš hlas (GKIDS)

Lupin III: první (GKIDS)

* Nejlepší kamera *

Horní

Manku

beduín

světové zprávy

Princip

hrozba



Velké hrozby

Zkouška v Chicagu 7

Jednou v noci v Miami

Juda a černý Kristus

První kráva



Možnosti

Mulan

Krev Da 5

Nadějná mladá žena



Dlouhé výstřely

Dno toho, co renny black

Uvažuji o ukončení věcí

Půlnoční obloha

* Nejlepší kostýmy*

Horní

Manku

Dno toho, co renny black

To je jedno

světové zprávy

Nadějná mladá žena



Velké hrozby

Sláva

Ammonit

Mulan



Možnosti

USA vs. Billy Holiday

Osobní historie Davida Copperfielda

Jednou v noci v Miami



Dlouhé výstřely

divokých ptáků

Juda a černý Kristus

Soud v Chicagu 7

* Nejlepší střih filmu *

Horní

Kovový zvuk

Soud v Chicagu 7

světové zprávy

beduín

Manku



Velké hrozby

Princip

Nadějná mladá žena

Dno toho, co renny black



Možnosti

Jednou v noci v Miami

hrozba

Krev Da 5

Dlouhé výstřely

otec

Juda a černý Kristus

Půlnoční obloha

* Nejlepší make-up a vlasový styling *

Horní

Dno toho, co renny black

Jednou v noci v Miami

Manku

To je jedno

Pinocchio

Zbytek užšího výběru

Hillbilly elegie

divokých ptáků

malé věci

Sláva

Jingle Jingle: Vánoční cesta



* Nejlepší původní skóre *

Horní

Duše

Manku

Půlnoční obloha

Princip

světové zprávy

Zbytek užšího výběru

hrozba

Krev Da 5

Zkouška v Chicagu 7

Ammonit

Neviditelný muž

Mulan

Další život

malé věci

Jingle Jingle: Vánoční cesta

Blizzard duší



* Nejlepší originální píseň *

Horní

“Mluv teď” (Jednou v noci v Miami)

„Nikdy se nerozbít“ (Dej hlas)

„Poslouchej můj hlas“ (Zkouška v Chicagu 7)

„Rotující tablety“ (All in: Boj za demokracii)

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of the Epic Fire)

Zbytek užšího výběru

„Bojuji za tebe“ (Juda a černý Kristus)

„I Si (Seen)“ (Další život)

„Wuhanská chřipka“ (Boratův další film)

„Ukaž mi svou duši“ (Duše Mistře!)

„Podívej, co jsem udělal“ (Břicho šelmy)

„Statečná loajalita je pravda“ (Mulan)

„Rain song“ (hrozba)

“Zelená barva” (Kovový zvuk)

“Volný, uvolnit” (Evan jediný)

“Zprovoznit” (Jingle Jingle: Vánoční cesta)

* Nejlepší produkční design *

Horní

Manku

Princip

Dno toho, co renny black

světové zprávy

Půlnoční obloha



Velké hrozby

Juda a černý Kristus

Jednou v noci v Miami

Zkouška v Chicagu 7

Osobní historie Davida Copperfielda



Možnosti

Mulan

USA vs. Billy Holiday

To je jedno



Dlouhé výstřely

Plesový otec

Ammonit

Jingle Jingle: Vánoční cesta

* Nejlepší zvuk *

Horní

Kovový zvuk

Manku

světové zprávy

Princip

Dno toho, co renny black



Velké hrozby

Duše

Zkouška v Chicagu 7

Půlnoční obloha

USA vs. Billy Holiday

Ples



Možnosti

Jednou v noci v Miami

Juda a černý Kristus

beduín

Základna

Neviditelný muž



* Nejlepší vizuální efekty *

Horní

Princip

Manku

Půlnoční obloha

Evan jediný

Vítejte v Čečensku

Zbytek užšího výběru

Duše

Mulan

divokých ptáků

podlitina krve

Láska a příšery

* Nejlepší animovaný krátký film *

Horní

Pokud se něco stane, miluji tě

Ano lidi

Šnek a velryba

Mimo

Kapaemahu

Zbytek užšího výběru

Gerrardovi

Opera

teriér

Géniová Lucy

Mimo

* Nejlepší krátký dokumentární film *

Horní

Koncert je konverzace

Latashova milostná píseň

Hysterická dívka

Colette

Co udělá Sophia Loren?

Zbytek užšího výběru

Není rozdělena

Linka pomoci při potratech, tady Lisa

Bluesové call centrum

Hladoví

Kostky rychlosti

* Nejlepší krátká přímá akce *

Horní

Dva vzdálení cizinci

Lidský hlas

Cítím se

kamion

Místnost zpráv

Zbytek užšího výběru

Bílé oko

Da Yi

Být

přítomnost

Sbor Kekslade