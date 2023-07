Protesty se v Izraeli obnovily poté, co Netanjahu obnovil reformu soudnictví

Policie uvedla, že do poledne zatkla více než 65 demonstrantů. Policisté také zatkli řidiče, který se údajně pokusil najet autem do davu demonstrantů.

Policie státu New Hampshire uvedla, že dopravní vozidlo guvernéra Sununu bylo zapojeno do kolize

Někteří veteráni a záložníci se podle Brothers and Sisters in Arms účastnili úterních demonstrací. Podle deníku Haaretz se sešlo asi 200 pilotů a podpůrného personálu Air Force Reserve, aby projednali další kroky.

Weil řekl, že odebrání soudních přezkumných pravomocí by znamenalo návrat Deriho a dalších kontroverzních jmenování. Vládě by to mohlo poskytnout větší prostor pro propouštění nezávislých soudních úředníků, včetně generálního prokurátora Ghaliho Bahrava Mayary, který rozzlobil členy koalice za to, že nestíhá více demonstrantů. Na nedělním slyšení kabinetu se Ben Gvir a další představitelé zaměřili na Bahrav Mayaru, která dala jasně najevo, že si přeje odvolat ji z úřadu.