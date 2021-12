Vědci vyvinuli novou molekulu, která zabraňuje infekci COVID-19

výzkumný tým v Aarhuská univerzita Fáze nové molekuly vázané na povrch SARS-CoV-2 virové částice. Toto připojení zabraňuje viru vstoupit do lidských buněk a šířit infekci.

Nově vyvinutá molekula patří do třídy sloučenin známých jako RNA aptamery Je založen na stejném typu stavebních bloků používaných ve vakcínách mRNA. Díky tomu jsou mnohem levnější a jednodušší na výrobu než protilátky, které se v současnosti používají k léčbě Covid-19 a k detekci virových infekcí pomocí rychlých antigenních testů.

Aptamer je kus DNA Nebo RNA, která se složí do trojrozměrné struktury, která dokáže rozpoznat konkrétní cílovou molekulu. Tím, že se aptamerová RNA naváže na povrch viru, zabraňuje Spikeovu proteinu působit jako spínač, který umožňuje viru vstoupit do buňky.

RNA aptamer tedy není nový typ vakcíny, ale sloučenina, která může zastavit šíření viru v těle, jakmile je někdo vystaven viru.

Účinná vazba na SARS-CoV-2 také znamená, že aptamer může být použit k testování infekce covid-19.

„Začali jsme testovat nový aptamer v rychlých testech a očekáváme, že budeme schopni detekovat velmi nízké koncentrace viru,“ říká profesor Jürgen Keijms z Aarhuské univerzity, který je hlavním autorem článku právě publikovaného v prestižním časopise. Journal, PNAS.

Studie na buněčné kultuře ukazují, že aptamer působí proti předchozím variantám koronaviru, které měli vědci možnost testovat.

„Od té doby, co jsme článek zaslali k recenznímu řízení, pokračovali jsme ve studiích a dokázali jsme prokázat, že rozpoznává i variantu delta. Nyní čekáme na vzorky nově identifikované varianty, omikronu, abychom mohli otestovat, zda aptamer také to uznává,“ říká. Jørgen Kjems.

Zdůrazňuje, že výsledky využívající proměnnou delta dosud nebyly recenzovány a publikovány.

Reference: „Aptamer RNA stabilní v séru pro SARS-CoV-2 neutralizuje vstup viru“ od Juliána Valera, Laia Civit, Daniela M. Duponta, Denise Selnihhina, Line S.Rinert, Manja Idorn, Brett A. Israelels a Aleksandry M Bednarz , Claus Bus, Benedikt Asbach, David Peterhoff, Finn S. Pedersen, Victoria Birkedal, Ralf Wagner, Søren R.Paludan a Jørgen Kjems, 7. prosince 2021, Proceedings of the National Academy of Sciences.

DOI: 10.1073/pnas.2112942118

Financování: Carlsberg Foundation, Dánská národní výzkumná nadace, EU Horizon2020