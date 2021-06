Čína vysílá první astronauty na svou vlastní vesmírnou stanici

V dubnu zahájila Čína jednu ze tří hlavních jednotek, které budou vesmírnou stanici tvořit. to je Jmenuje se „Tianhe“ a bude obytnou částí astronautů . Minulý měsíc Čína poslala soubor Nákladní kosmická loď Tianzhou-2 se připojí k Tianhe . Tato kosmická loď obsahuje zásoby pro astronauty, jako je jídlo.

Je to první čínská vesmírná mise s posádkou od roku 2016 a astronauti se poprvé vydali na novou vesmírnou stanici v zemi, která je stále ve vývoji.

Čína v letošním a příštím roce uskuteční 11 misí k dokončení výstavby vesmírné stanice, včetně čtyř misí s posádkou. Očekává se, že vesmírná stanice bude v provozu v roce 2022.

Tři astronauti, kteří ve čtvrtek vyrazili do vesmíru, jsou Ni Haisheng, Liu Beoming a Tang Hongbo. Liu a Nie jsou veteráni, zatímco Tang podnikne svůj první let do vesmíru. Na vesmírné stanici stráví tři měsíce.

Během mise budou astronauti testovat technologie potřebné k stavbě a provozu vesmírné stanice, jako jsou mechanismy podpory života a údržby na oběžné dráze.

Astronauti budou mít samostatný obývací a pracovní prostor a také vlastní spací část.

První čínská vesmírná stanice, která se sama vyvinula, se snaží konkurovat Mezinárodní vesmírné stanici, což je společné úsilí mezi USA, Ruskem, Evropou, Japonskem a Kanadou. Čína do toho není zapojena.

První mise s posádkou za téměř pět let zdůrazňuje širší ambice Číny v kosmickém průmyslu.

V loňském roce Čína dokončila satelitní systém BeidouJe konkurentem amerického vládního globálního pozičního systému (GPS). A na začátku tohoto roku Čína přistála první bezpilotní kosmickou loď na Marsu.