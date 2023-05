S filmařem ‚Fortnight Opener‘ The Goldman Case, režisér Cedric Kahn staví jazyk před soud

„The Goldman Case“ zahajuje letošní Týden ředitelů rétoriky a obohacuje politickou debatu a zhušťuje desetiletí občanských nepokojů do úzkých linií thrilleru ze soudní síně.

V centru tohoto dokumentárního dramatu je Pierre Goldman (Aryeh Wortalter), levicový extremista, který se odvolává proti obvinění z vraždy – spolu s řadou dalších zločinů, se kterými se již potýká –, který se stal katalyzátorem ve Francii 70. let.

Režisér Cedric Kahn ve spolupráci se spoluautorkou scénáře Natalie Hertzbergovou vyšel z procesů se dvěma obžalovanými v letech 1974 a 1975, z následných rozhovorů s přáteli a spolupracovníky a ze stránek historické knihy „Ponuré vzpomínky polského Žida narozeného ve Francii. “, což z uvězněného Goldmana udělalo případ levicové celebrity. Kahn, který vyrůstal mezi svými spolucestujícími, poznal knihu z roku 1975 z nočního programu svých rodičů, i když si její obsah uvědomil až později v životě.

„Byl jsem překvapen kvalitou Goldmanova jazyka a myšlení,“ říká Kahn. „Ačkoli mě oslovili, abych udělal konvenčnější biografii, nepovažoval jsem Goldmanův život za zajímavý. Jeho život byl plný neúspěchů a kompromisů. Pro mě bylo Goldmanovým velkým dílem jeho psaní – a tím správným místem je soud samotný. „

„Nazýváme kinematografii jazykem obrazů,“ pokračuje Khan. „A tak u tohoto filmu bylo úkolem vyjmout kino ze samotného jazyka, skutečně dát do služby textu kameru. Na divadle je to nakonec mnohem jednodušší než ve filmu.“

Aby překlenul tuto propast a aby se diváci stali aktivními svědky hlučného a zběsilého soudního procesu, vymyslel režisér neortodoxní produkční techniku, naplnil scénu celou sadou hlavních rolí a komparzistů a držel je všechny pohromadě, den za dnem. ven, během tří týdnů natáčení.

„Byla to skupinová zkušenost,“ vysvětluje Kahn. „Všichni v zadní části místnosti natáčeli každý den, jako já. [As a director] Kvalitu každého záběru mohu posoudit pouhým pocitem reakce místnosti. To jediné mi dá vědět, jestli je obsazení přesvědčivé.“

Kahn probíral množstvím materiálu ze střihové sady a soustředil se na kadenci a kadenci, což umožnilo diváckému chrochtání nebo násilným zvratům diktovat tvar filmu. „Často jsem upravoval se zavřenýma očima,“ říká Khan. „Řekl bych, změňme obrázek přesně na této větě. Spojme tu čáru s tou konkrétní tváří.“

Jak napsal Kahn a hraje Worthalter, Goldman je vůdcem ve svém vlastním procesu s vraždou a hraje proti sobě soupeřící frakce v soudní síni, často k nelibosti svých obhájců. „Je jako showman,“ říká Khan. „Goldman dělá své svěřence, připravuje publikum a hraje show, zatímco jsou v sázce otázky života a smrti.“

Goldmanův fragment z jeho sužovaného právníka George Kegmana (Arthur Harari) nejen zpochybňuje strategii soudní síně, ale i širší obavy o židovskou identitu, protože dva synové polských přistěhovalců se vydávají opačnými cestami, pokud jde o integraci do Francie blíže okupaci než dnes.

„Byli to skutečně děti války a holocaustu,“ říká Khan. „Velmi mě zaujal spor mezi Kiejmanem a Goldmanem, protože představují dvě velmi odlišné cesty z dnešní doby. Napadá mě příklady, dokonce i v mé vlastní rodině, lidí, kteří byli touto tíhou zdrceni, zatímco jiní byli tak odolní, kteří přeměnili tuto historii ve společenskou sílu a ambice. Myslím, že to vysvětluje Goldmanovu agresivitu a žárlivost vůči Kegemanovi.“

Každopádně se mi líbil nápad sblížit se [these questions] Přes velmi fanatickou osobnost, která své židovství nežije klasickým způsobem,“ dodává Kan.

