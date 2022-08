Provozovatel ropovodu říká, že toky ruské ropy do České republiky budou obnoveny v pátek

Toky ruské ropy do střední Evropy byly přerušeny 4. srpna

Zastavení kvůli platbě zakázaných tranzitních poplatků

Dne 10. srpna byl obnoven běh do Maďarska a na Slovensko

Ověřte si, že olej bude opět dostupný večer 12. srpna

Přestávka 12. srpna (Reuters) – Tok ruské ropy do Česka ropovodem Družba se v pátek večer po více než týdnu obnoví, oznámil slovenský provozovatel ropovodu Transpetrol poté, co byl zrušen zákaz tranzitních poplatků.

Dodávky ropovodem Družba do České republiky, Maďarska a Slovenska byly od 4. srpna pozastaveny, protože západní sankce jí zabránily platit tranzitní poplatky ukrajinské tranzitní společnosti Ukrtransnafta, uvedl v úterý ruský monopol na ropovodu Transněfť.

Evropská banka souhlasila se zpracováním plateb za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu, čímž odstranila důvod odstávky. Přečtěte si více

„Dnes večer (v pátek) ve 2000 GMT bude tok ropy do České republiky obnoven,“ uvedl mluvčí Transpetrolu.

Že se ropa začne vracet, řekl i český ministr průmyslu Jozef Sigela. Česká republika získává polovinu své spotřeby ropy z Ruska.

„Našli jsme způsob, jak zabránit poplatkům za dopravu za dodávky ropy a její vývoz přes Drushpu bude brzy obnoven,“ uvedl Sikela na Twitteru.

„Nedochází k narušení fungování českých rafinérií ani trhu s pohonnými hmotami,“ dodal.

Toky do Maďarska a na Slovensko se ve středu obnovily, dodávky do Česka se ale neobnovily poté, co maďarská rafinerie MOL ( MOLB.BU ) a její slovenská jednotka Slovnaft našly vyrovnání zaplacením Ukrtransnafty.

Středoevropské země jsou částečně závislé na ruské ropě a většinou na ruském plynu a mají výjimky ze zákazu dovozu ruské ropy ze strany EU, dokud neupraví své lodní trasy a rafinérie pro přepravu jiné ropy.

Reportáž Johna Lopatky a Roberta Muellera; Střih Hugh Lawson a Louise Heavens

