První televizní pořady Super Bowl

Ve světě zábavy a technologií není nic lepšího než se ponořit do brilantnosti HD Smart TV, které předefinují váš zážitek ze sledování. Naše kolekce představuje řadu nabídek od předních značek v rozsahu velikostí od kompaktních 32palcových variant až po rozšířené 75palcové modely a dokonce úžasné 85palcové modely. Tyto televizory jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi od PurColor, UHD, QLED až po OLED displeje a také chytrými funkcemi, které se hladce integrují s oblíbenými virtuálními asistenty pro snadné použití. Digitální prohlížení nebylo nikdy tak snadné a zábavné. Máme také úžasné nabídky pro náročné techniky, kteří chtějí špičkovou kvalitu obrazu, aniž by museli utrácet spoustu peněz. Tak proč čekat? Ponořte se do světa ohromujících barev, kontrastu a jasnosti. Neváhejte a v níže uvedeném seznamu objevte perfektní televizor pro vás.

Ponořte se do barev a zvuku se 75palcovým Samsung Crystal UHD řady CU7000

a Samsung – 75palcová řada Crystal UHD CU7000 Nejen televize. Jedná se o all-in-one systém domácí zábavy, který změní způsob, jakým konzumujete svůj oblíbený obsah. Ať už sledujete nejnovější televizní seriály, hry nebo si užíváte sledování filmů, tento chytrý televizor vám zajistí pohlcující a vysoce kvalitní zážitky.

Upgradujte svůj zážitek ze sledování s Hisense

a Google Hisense 75palcový A6 4K UHD Smart TV s kompatibilitou Alexa, Dolby Vision HDR, DTS Virtual na Amazonu může dramaticky změnit váš zábavní prostor. Není to jen televize. Jedná se o kompletní zábavní centrum, které kombinuje pokročilou technologii s ohromujícím obrazem a vytváří tak dokonalý zážitek ze sledování. A fakt, že je aktuálně zlevněný o 29 %, z něj dělá akci, kterou byste si neměli nechat ujít!

Uvolněte jedinečnou zábavu s 40palcovým Smart LED TV TCL

Vylepšete svůj zážitek ze zábavy v obývacím pokoji nákupem Smart LED TV TCL 40palcový S3 Series 1080p Dnes na Amazonu. Tento chytrý televizor, vylepšený o nespočet úžasných funkcí, zaručeně předefinuje váš vizuální požitek. Aktuálně 26% sleva, není lepší čas, než si pořídit toto mistrovské dílo.

Užijte si revoluční zážitek ze zábavy s Insignia TV

Užijte si zážitek ze zábavy jako nikdy předtím INSIGNIA 32″ F20 Series 720p HD Smart TV s hlasovým ovládáním. Tento nový, krásně zpracovaný model od Insignie nabízí nepřeberné množství užitečných a sofistikovaných funkcí ve vašem obývacím pokoji, ložnici nebo dokonce ve vaší kanceláři.

Zvyšte svůj zážitek ze sledování s VIZIO

a VIZIO 40palcový Smart TV Full HD 1080p řady D s AMD FreeSync Je dokonalým doplňkem vašeho domova, protože přináší ten nejživější a nejpůsobivější zážitek ze sledování. Tento produkt je aktuálně v masivní slevě 27%. AmazonkaNejen, že nabízí velké úspory, ale nabízí také řadu skvělých funkcí.

LG 4K Smart TV poháněná umělou inteligencí mění zážitek ze sledování

prezentace Smart TV LG 65palcový UQ7570 4K, televizor, který přináší to nejlepší ze sledování 4K, technologie AI a cloudového hraní přímo do vašeho obývacího pokoje. Jak se svět neustále posouvá směrem k digitálním zážitkům, streamování a hraní her, tento produkt zajišťuje, že o nic z toho nepřijdete. V současné době se slevou 29 % představuje produkt skvělou investici pro vaše potřeby v oblasti zábavy.

Zvyšte svůj zážitek ze sledování s Amazon Fire TV

a Amazon Fire TV 32palcová 2-Series HD Smart TV S Alexa Voice Remote je nové řešení pro sledování televize. Tato technologie přináší 720p HD displej spolu s podporou HDR 10, HLG a Dolby Digital Audio, které oživují filmy a pořady způsoby, které přesahují možnosti tradiční domácí zábavy.

85palcová QE1C QLED 4K TV Amazing Series je nyní u Samsungu levnější o 1 300 USD

Snížení ceny o 43 % na 85palcové QE1C QLED 4K TV Samsung je skvělý způsob, jak oslavit víkend Svátku práce. Graf : Mike Fazioli

Prázdninové období představuje více času na večírky a rodinné sešlosti. Znamená to také obrovské prodeje na velkoplošných televizích, abyste si tyto události, jako je tato, užili 85palcová QE1C QLED 4K obrazovka od Samsungu, kterou můžete získat s obrovskou slevou až 1300 dolarů. Tato úžasná sada je ideální pro sledování sportu i her Tato úžasná nabídka od společnosti Samsung zvyšuje cenu z 2 800 $ na 1 500 $.

Získejte OLED 4K TV Samsung se slevou až 1 000 $ s touto nepřehlédnutelnou nabídkou

Posuňte své filmové a herní soutěže o letošních prázdninách na vyšší úroveň. Graf : Riley Blackwell

Připravte se na svůj další filmový maraton v této útulné sezóně se společností Samsung. Během velké prodejní akce s jednou z nejúžasnějších obrazovek na trhu můžete získat nový obrovský televizor do svého obývacího pokoje. Získejte až 1 000 $ od OLED televizor Samsung 77S95C S designem Infinity One zbylo kolem rámu jen málo nebo žádný rámeček. Tento ultratenký displej přichází se všemi funkcemi, které může mít špičkový televizor, přičemž většina recenzí chválí hluboké odstíny černé a adaptivní jas Quantum HDR OLED displeje i v místnostech orientovaných na slunce.

Prodej Samsung: Získejte slevu 400 USD na Mini LED 4K TV, která je navržena jinak

Vyberte si Mini LED na Černý pátek se Samsungem. Graf : Riley Blackwell

Není nic lepšího, než sledovat své oblíbené filmy v kruhu svých blízkých. Proč nenavštívit Samsung hned teď Sleva 400 USD na nový 50palcový Neo QLED 4K TV, snížení ceny na pouhých 1 200 USD za váš příští filmový maraton? Mini LED TV poskytuje výjimečný jas ve srovnání s OLED televizory a standardními HDTV. Tato verze má také Samsung Quantum Neural Processor Přinést korekci AI do každé scény. Samozřejmě je dodáván s dálkovým ovladačem Samsung na solární pohon, takže se už nikdy nebudete muset starat o nákup nových baterií do dálkového ovladače.

Tento článek byl vytvořen nástrojem umělé inteligence, což může vést k nepřesným informacím.