Novak Djokovič postoupil do druhého kola porážkou Aslana Karatseva

Novak Djokovič, který se stále snaží obnovit svou téměř nepřekonatelnou formu po pauze na turné, udělal další krok správným směrem vítězstvím 6-3, 6-2 nad Aslanem Karatsevem ve svém úvodním zápase na 2022 Italian Open v úterý. (Další tenisové zprávy)

Nejlépe hodnocený Djokovič, který se žene za šestým titulem v Římě, ukázal na konci prvního setu některé klasické skrečovací schopnosti, když tečoval jednu ránu blízko branky a pak sekl přes síť, aby míč uklidil nízkým bekhendem. .

To byl bod, o který se Djokovič v loňském roce den co den trefil, když šel do jednoho zápasu, aby dokončil jeden ze čtyř grandslamů v kalendářním roce – vyhrál všechny čtyři grandslamové tituly ve stejném roce.

Djokovič, který hrál na jednom ze svých oblíbených stadionů, oslavil bod gestem ruky, které přimělo fanoušky Campo Central k hlasitějšímu tlesknutí, čímž se mnoho fanoušků postavilo na nohy.

„Vždy doufáte, že zahrajete nějaké zajímavé a atraktivní body a vyjdete jako vítěz těchto bodů a oslavíte to s fanoušky,“ řekl Djokovič. „To je to, co fanoušci hledají – hledají energii, vzrušení, bojovnost a chtějí vidět dobrý tenis.

„Vždy je příjemné hrát v Colosseum of Tennis,“ dodal 20násobný grandslamový šampion. Pro Djokoviče to byl poměrně čistý výkon, který na 36 Kratsevových udělal jen 10 faulů.

Djokovič se potřebuje dostat do semifinále v Římě, aby zůstal na pole position, jinak bude Daniil Medveděv nejlepší a nasazený na French Open, které začíná za 12 dní. Djokovič začátkem tohoto roku vynechal několik velkých turnajů, protože nebyl očkován proti koronaviru – což vedlo k tomu, že byl deportován z Austrálie před prvním letošním velkým turnajem.

Djokovič, který stále hledal svůj první titul v roce 2022, prohrál doma finále Serbia Open s Andrey Rublevem a poté porazil 19letého Carlose Alcaraze v semifinále Madrid Open minulý týden. Příště se Djokovič utká buď s trojnásobným grandslamovým šampionem Stanem Wawrinkou, nebo s jeho krajanem Laslem Djerem.

Na červených antukových kurtech ve Foro Italiano vyřadil dobře sloužící John Isner semifinále Miami Open 6-4, 6-3 a příště se utká s desetinásobným romským šampionem Rafaelem Nadalem. Diego Schwartzman, který se před dvěma lety dostal do finále v Římě, ušetřil dva mečboly, než vyřadil Miomira Kekmanoviče 6-2, 3-6, 7-6 (3).

Grigor Dimitrov porazil amerického kvalifikanta Brandona Nakashimu 6-3 6-4 a utká se se čtvrtým nasazeným Stefanosem Tsitsipasem.

Sebastian Baez, který nedávno vyhrál titul na antuce v portugalském Estorilu, prodloužil svou vítěznou sérii na osm zápasů vítězstvím 6:3, 6:7 (7), 6:2 nad kvalifikantem Talonem Grixpurem. Další Baez hraje Alexander Zverev.

V ženském turnaji se později odehrál zápas v prvním kole mezi dvěma vítězkami US Open – obhájkyní titulu Emmou Raducanovou a Biancou Andreescuovou, která zvedla trofej v roce 2019. Také vicemistryně Madrid Open Jessica Pegulaová porazila Lyudmilu Samsonovou 4:6 , 6-3, 6-4.

Americké kvalifikantky Madison Pringleová a Lauren Davisová postoupily v kolech zády k sobě. Pringle porazil svou kvalifikantku Martu Kostyuk 6-4 6-3 a Davies porazil šampionku French Open z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou 6-2 6-3.

Další Američanka a semifinalistka na French Open 2019 Amanda Anisimová porazila Češku Terezu Martínkovou 6-2, 0-6, 6-4 a příště se utká se zlatou olympijskou medailistkou Belindou Bencicovou. Šampionka US Open z roku 2017 Jekatěrina Alexandrovová prohrála Sloane Stephensovou 6:1, 6:2.