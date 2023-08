Ulsterští vrhači vozíčkářů se připojují k irskému týmu na mistrovství České republiky

Vrhači vozíčkářů z Ulsteru tento týden přistáli v České republice na velkém turnaji.

Jsou součástí irského týmu soutěžícího na Prague 2023 International Floorball Open.

Dvanáctičlenný tým, složený z hvězdných vrhačů na invalidním vozíku z každého ze čtyř krajů, cestoval z Dublinu na turnaj – nyní již 13. ročník – který se koná od čtvrtka do soboty.

Ciaran Bradley z Clan Na Us, Down; Damhan Hughes z Brocagh, Tyrone a Paul Hannon z Keady, Armagh, byli zařazeni do sestavy, kterou minulý týden oznámil GAA Uachtarán Larry McCarthy.

Trenéři Ulster GAA Shane McCann a Paul Callaghan jsou také součástí manažerského týmu a předseda Fermanagh GAA Brian Armitage také cestuje s týmem.

Florbal je hra, o které se uvažuje, že bude přidána na seznam sportů na paralympijských hrách. Liší se od hodu na vozíku, kde hráči hrají na hřišti a používají hůl, jako se používají v ledním hokeji.

Tým GAA bude reprezentovat federaci v konkurenci světoběžnických týmů z České republiky, Nizozemska, Švédska a Švýcarska.

Tým je sponzorován MyClubShop.ie, vlastněným dlouholetým sponzorem invalidních vozíků Martinem Donnellym a kapitánem je paralympionik z Limericku James McCarthy.

Uachtarán Larry McCarthy řekl: „Díky práci výboru GAA For All existuje program, díky kterému jsou naše hry co nejinkluzivnější. Házení na invalidním vozíku je šikovná hra, která odpovídá mottu GAA být místem ‚ kam všichni patříme“ a skutečně jde od úspěchu k úspěchu .

„Tímto pozváním hrát v Praze máme příležitost ocenit některé z našich nejlepších hráčů a dát jim příležitost nejen soutěžit na velmi vysoké úrovni, ale reprezentovat své rodiny, kluby, kraje a naši asociaci na mezinárodní scéně.

„Gratulujeme a přejeme hodně štěstí všem vybraným a děkujeme Martinu Donnellymu za jeho pokračující podporu.“

Tým tvoří: James McCarthy (kapitán) (Limerick), Melanie Griffiths (vice-kapitán) (Carlo), Sean Bennett (Lewis), Ciaran Bradley (dolů), Shane Curran (Galway), Paul Hannon (Armagh), Alex . Henbury (Waterford), Sean Horgan (Kerry), Damhan Hughes (Tyrone), Aidan Haynes (Sligo), Maurice Noonan (Limerick), Ellie Sheehy (Limerick)





Vedení týmu: Paul Callaghan (Donegal), Tom Curry (Kildare), John Curry (Claire), Shane McCann (Tyrone)

Pro sledování dění bude turnaj živě přenášen na Twitteru @GAACommunity.

