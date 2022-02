Živé aktualizace olympijských her 2022: Nathan Chen vede USA v týmové soutěži; aktualizace počtu medailí, další zprávy, protože televizní sledovanost klesá

Po zahajovacím ceremoniálu a udělení prvních medailí jsou zimní olympijské hry 2022 pryč a běží. Během všech her zde budeme mít denní náhled hlavních událostí a toho, jak je sledovat.

S časovým rozdílem začíná každý den živá soutěž v Číně ve východním hlavním vysílacím čase a probíhá přes noc do půlnoci následujícího dne. Tato část pokrývá události, které se konají v neděli v Pekingu (v noci ze soboty na neděli ráno v USA).

Všechna data a časy níže jsou převedeny na východní čas, 13 hodin po pekingském čase. Sobotní večer v hlavním vysílacím pořadu NBC kurátorem hlavního kanálu NBC bude obsahovat živé krasobruslení a alpské lyžování s mužským sjezdem a také krátké rychlobruslení se zpožděním. Všechny události lze streamovat na Peacock nebo na NBCOlympics.com.

Nejlepší události v USA

Krasobruslení

Co: Týmová akce (krátký program pro ženy, volná jízda mužů)

Kdy: sobota, 20:30

TV: NBC a streamování

Americký tým bral v Pchjongčchangu bronz a má zde šanci na medaili v čele s Nathanem Chenem. To bude vrchol hlavního vysílání NBC v sobotu večer.

Ženský hokej

Co: USA vs. Švýcarsko

Kdy: neděle, 8:10

TV: USA a streamování

Američané v sobotu vyhráli 5:0 nad ROC a posunuli se na 2:0, protože pokračují ve své předehře k pondělnímu zápasu ve skupinové fázi s Kanadou.

alpské lyžování

Co: Medailový závod mužů ve sjezdu

Kdy: sobota, 22 hodin

TV: USA (zpožděno, 23:00) a streaming

Bryce Bennett, Ryan Cochran-Siegle a Travis Ganong jsou největšími americkými nadějemi v mužském sjezdu. Bennett vyhrál v prosinci závod Světového poháru ve sjezdu.

Curling (smíšená čtyřhra)

Co: USA vs. Česká republika, USA vs. Švýcarsko

Kdy: sobota, 20:05 (USA vs. Česká republika); neděle, 7:05 (USA vs. Švýcarsko)

TV: CNBC (USA vs. Česká republika, živě), USA (USA vs. Švýcarsko, se zpožděním, 15:00) a streamování

Americký tým Vicky Persinger a Chris Plys vede 3:3 poté, co v sobotu v Pekingu porazil Čínu a prohrál s Kanadou. špatné zprávy? To je staví na vnější pohled na místo v semifinále. Dobré zprávy? Česká republika a Švýcarsko jsou dohromady 3-7. Vzhledem k tomu, že ve finále každého kola se rýsuje 4-2 pro Velkou Británii, Američané pravděpodobně potřebují vyhrát tyto dva, aby měli šanci postoupit.

Další medailové akce

Běh na lyžích

Co: Muži 15 km + 15 km skiatlon

Kdy: neděle, 2 hodiny ráno

TV: USA a streamování

Lyžování volným stylem

Co: Kvalifikace a finále ženských magnátů

Kdy: neděle, 5:00 (kvalifikace); Neděle, 6:30 (začátek finále)

TV: USA a streamování

Luge

Co: Mužská dvouhra běží 3 a 4

Kdy: neděle, 6:30

TV: USA (zpožděno, 10:30) a streamování

Skoky na lyžích

Co: Normální závod do vrchu mužů, první kolo a závěrečné kolo

Kdy: neděle, 5:00 (zkušební kolo); neděle, 6:00 (první kolo); Neděle, 7:00 (finálové kolo)

TV: USA (se zpožděním, 14 hodin) a streaming

Snowboard

Co: Finále ve slopestylu žen

Kdy: sobota, 20:30

TV: USA a streamování

Rychlobruslení

Co: Muži na 5000 m

Kdy: neděle, 3:30

TV: USA a streamování

Další akce

Curling (smíšená čtyřhra)

Co: Zápasy mezi sebou

Kdy: sobota, 20:05; neděle, 1:05; Neděle, 7:05

TV: USA (Norsko vs. Švédsko, se zpožděním, neděle, 5:15; Itálie vs. Švédsko, se zpožděním, neděle, poledne) a streamování

Ženský hokej

Co: Předkolo, Čína vs. Japonsko

Kdy: neděle, 3:40

TV: Pouze streamování

Snowboarding

Co: Kvalifikace svahového stylu mužů

Kdy: sobota, 23:30

TV: USA a streamování

(Foto: Julian Finney/Getty Images)