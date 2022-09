Češi v době migrační vlny obnovují kontroly na slovenských hranicích

Praha — Česká policie vypálila varovné výstřely do vzduchu před zatčením řidiče dodávky s 15 migranty ve čtvrtek ráno poté, co obnovila kontroly na hranicích České republiky a Rakouska se Slovenskem uprostřed nové vlny razií.

Poté, co opatření ve čtvrtek vstoupilo v platnost na 27 hraničních přechodech a způsobilo zdržení dopravy zejména kamionům, prosadily je rakouské úřady na 11 přechodech.

Zkoušky budou zpočátku probíhat 10 dní.

Rakousko, Česká republika a Slovensko patří do bezvízového schengenského prostoru EU. Obyvatelé členských států mohou překračovat hranice bez vydání pasu nebo víza. Schengenské země v minulosti přijaly dočasné hraniční kontroly z různých důvodů, včetně prevence nelegální migrace a prevence šíření koronaviru.

Při první osmihodinové razii bylo na českém území zadrženo 120 nelegálních imigrantů, včetně 15 lidí v dodávce, spolu s devíti obchodníky s lidmi, uvedla česká policie.

„Cílem není komplikovat život českým a slovenským občanům,“ řekl po půlnoci na hraničním přechodu český ministr vnitra Vít Ragusan. „Pro skupiny pašeráků je jediným cílem dát jasně najevo, kdo jsou skuteční zločinci… mají na hranici překážku.“

Řekl to poté, co slovenský premiér Eduard Heger kritizoval krok svého souseda. Do roku 1992 byly jedinou zemí, Československem.

Ragusan uvedl, že české úřady budou jednat o dalších opatřeních s úřady v jiných evropských zemích. Česká republika, která v současnosti předsedá EU, uvedla, že „udělá maximum pro nalezení řešení v celé Evropě“.

Slovensko chce pomoci kontrolovat tok migrantů na vnější schengenské hranici mezi Maďarskem a Srbskem. Ministr vnitra Roman Mikulek řekl, že jeho země také zahájí hraniční kontroly, pokud jednání se sousedy nenajdou řešení.

Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, Česká republika přijala asi 430 000 ukrajinských uprchlíků, Ragusan ale uvedl, že posledním krokem je řešení nelegální migrace.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že většina z nich byla ze Sýrie poté, co úřady letos v českém regionu zadržely téměř 12 000 migrantů. To je více než 8500 zaznamenaných během předchozí masové migrační vlny v Evropě v roce 2015, kdy Česká republika nebyla na hlavním tahu. V letošním roce bylo zatčeno asi 125 obchodníků s lidmi, což je výrazný nárůst oproti předchozím letům.

Podle ministerstva migranti často využívají Českou republiku jako tranzitní zemi na cestě z Turecka na Západ a nežádají v zemi o azyl.

„Určitě existuje hrozba,“ řekl Ragusan po jednání s německými představiteli, že sousední Německo, hlavní obchodní partner jeho země, zahájí hraniční kontroly s Českou republikou.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom tomu zabránili,“ řekl.

Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem odmítla splnit plán kvót pro uprchlíky iniciovaný EU, podle něhož v roce 2015 vstoupilo do tábora více než milion migrantů, z nichž většina uprchla ze Sýrie a Iráku.

