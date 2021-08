Připojuje se k českému sub-týmu

Co se stalo 29. srpna v historii New York Rangers

K tomuto datu v roce 2005 podepsali New York Rangers sedmadvacetiletého obránce volných hráčů Michaela Rossiwella, který neobdržel ani notu. Volič draftu z Pittsburghu Rosieval, který s Penguins odehrál čtyři sezony, hrál za Lockout v České republice v letech 2004-05 poté, co vynechal celou sezónu 2003-04 se zraněním kolena.

Fanoušci Rangera netuší, co dostávají. 6’1 ″, 210-libra obránce se stal jedním z nejlepších picků volných hráčů Glenna Sutherlanda, v prvním roce v New Yorku vydělal pouhých 703k $ a dovedl všechny obránce týmu k 30 bodům za všech 82 zápasů, které odehrál, a nejlepší hodnocení týmu plus / minus +35 přijato, lepší než Jaromír Jágr, který zaznamenal 123 bodů.

Rossewell byl jedním z osmi „check-matů“ v Rangers, týmu, který se poprvé v osmi sezonách dostal do play-off. Rosewell, spárovaný s dalším kolegou z vyzvednutí volných agentů, českým Marikem Malikem, se stal základním kamenem Rangers Blue Coat.

Vrcholem jeho kariéry v New Yorku bylo, že v play off buvolů 2007 dosáhl dvojnásobného prodloužení. Tímto gólem skončil pro Rangers nejdelší domácí zápas play off za 35 let.

S Rangers odehrál pět plných sezón, ale v roce 2011 vyměnil Voztech Wolski Phoenix, obchod, který Strážci museli dělat špatně. Jako obvykle, po skvělém rozhodnutí podepsat Roseville, mu Glenn Sutherland v roce 2008 vyplatil nejvyšší plat, což třicetiletému mladíkovi poskytlo čtyřletou smlouvu na 20 milionů dolarů.

Rossiwall hrál za Blackhawks a byl klíčovým obráncem jejich dvou mistrovských týmů Stanley Cupu.

Velká píšťalová síň slávy

K tomuto datu v roce 1964 byl bývalý hráč New York Rangers uveden do síně slávy, ale Doug Bentley odehrál v New Yorku ke konci své kariéry pouze 20 her. Další debut v Síni slávy, který byl po mnoho let podobný New York Rangers. To je Bill Chadwick.

Chadwick se stal síní slávy, protože sloužil jako rozhodčí. Přesto, že je slepý na jedno oko, působí jako rozhodčí v NHL 15 sezón, ve finále Stanley Cupu vytvořil rekord v 900 zápasech základní části a 42 zápasech. Když v roce 1955 odešel do důchodu, hrál vždy více než 1 000 her.

Chadwick se narodil na Manhattanu a ztratil z dohledu pravé oko, když ho při hraní amatérské ligy chytil dolar a ve své hráčské kariéře pokračoval v New York Rovers. Narodil se ve Spojených státech a stal se prvním a rozhodčím v NHL. Jako zástupce vyvinul Chadwick signály rukou, které všichni hokejoví rozhodčí používají k označení konkrétních trestů.

Chadwick je fanouškům Rangeru znám jako „The Big Whistle“ a pracoval jako barevný komentátor v rádiu Rangers a v letech 1967 až 1981 vysílal především s Jimem Gordonem. Každý, kdo v 70. letech viděl tvářenky na kanálu 9, si rád vzpomene na jeho slova ochranných známek. „Shake the Buck Barry“ takto prosil Barryho Becka, aby použil svoji brokovnici. „Odsud můžete slyšet šplouchnutí,“ řekl o hráči, který se ponořil a dostal penaltu.

Byl jedinečný ve vysílací kabině, ale přestože nikdy nehrál za Strážce, byl ka hon rava rumenec.

Dnes mám narozeniny

29. srpna se narodilo 20 hráčů NHL, včetně tří bývalých Rangers.

Doug Salliman Narodil se v roce 1959 v Glas Bay, Nové Skotsko. Byl prvním výběrem v draftu 1979 do NHL, celkově skončil na 13. místě. Velké skóre pro kuchyňské strážce, tvářenky mu hodně věřily, ale byl zklamaný, když přišel do New Yorku. Za Rangers vstřelil osm gólů a odehrál jen 63 zápasů a byl součástí obchodu s Rangers Mike Rogers, který vsítil Hartford. V NHL odehrál dalších devět sezón a pětkrát vstřelil přes 20 gólů.

Peter Anderson Je to poručník narozený v toto datum v roce 1965 ve švédském Orebru. Výběr Rangers ve čtvrtém kole v draftu 1983 do NHL strávil většinu svého života ve Švédsku, než se v roce 1992 rozhodl vyzkoušet si NHL. Před návratem do Švédska. V roce 2012 Rangers draftovali jeho syna, obránce Kale Andersona, ale ten jej do New Yorku neposlal. On je Ne. Týkající se Lias Anderson.

Hall Cooper Narozen 1915 v New Liskiart, Ontario. Malý (5’5 ″, 155 liber) pravé křídlo, přišel do New Yorku na osm her v sezóně 1944-45. Bezkonkurenční v kariéře NHL hrál mnoho let za mnoho malých ligových týmů.