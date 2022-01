CDC se změnilo na karanténu, doporučení ohledně izolace zaskočilo místní zdravotnické úředníky

Říkají, že CDC vydalo aktualizované doporučení, které zkracuje na polovinu doporučené časy, aby se drželi dál od ostatních, s malou konzultací nebo přípravou.

„Hodně se snažíme, abychom to dostali právě teď a co to znamená a jak to efektivně sdělovat,“ řekla ve středu CNN Lori Freemanová, generální ředitelka Národní asociace státních zdravotních úředníků krajů a měst (NACCHO).

Freeman uvedl, že tento zmatek způsobil, že CDC je otevřené obvinění, že rozhodnutí bylo učiněno na základě politického nebo lobbistického tlaku.

Nové pokyny pro veřejnost, zveřejněné v pondělí, umožňují lidem, kteří byli pozitivně testováni na Covid-19, opustit izolaci po pěti dnech, pokud jejich příznaky zmizí nebo se zlepší, pokud budou nosit roušky po dobu nejméně pěti dnů.

V případě karantény se lidem, kteří dostali posilovací dávky vakcíny, doporučuje, aby zůstali bezpečně mimo dům, i když byli vystaveni viru, pokud nosí masky po dobu 10 dnů, a dokonce i neočkovaní lidé mohou karanténu opustit po pěti dnech. dní.

V minulosti a podle předchozích plánů pandemie by tak významnou změnu v doporučeních nejprve provedly expertní skupiny, jako je NACCHO, aby mohly přispět. Bylo by to pečlivě vysvětleno v médiích.

„Když jste udělali tu chybu – mluvíme jako někdo, kdo se to za ta léta naučil – je to jedna z věcí, kdy pořádáte tiskovou konferenci a sedíte a vysvětlujete všechny její aspekty,“ řekl Dr. George Benjamin, výkonný ředitel organizace Americká asociace veřejného zdraví.

„Vysvětlíš svůj rozhodovací proces,“ řekl Benjamin CNN. „Takže se tam píše: ‚Máme obavy, že se lidé nebudou moci vrátit do práce a že máme zdravotníky, kteří sedí poblíž a nepředstavují tak velkou hrozbu pro pacienty,“ dodal Benjamin.

Gigi Gronvall, vedoucí výzkumník z Johns Hopkins Center for Health Security, souhlasil: „Pokud jde o chřipku, někdy, když jsme měli obavy z pandemické chřipky, byly schůzky nebo výzvy odborníků … předtím, než se o tom začalo mluvit.“

Freeman řekl, že státní a místní zdravotničtí úředníci jsou často v první linii komunikace o nových politikách a nedostali žádné varování ani přípravu na nejnovější aktualizaci. CDC neposkytlo plakáty, grafy, vizuální pomůcky ani jakékoli pozadí, které by mohlo pomoci sdělit nové rady veřejnosti.

Místo toho ředitel CDC Dr. Rochelle Wallinsky a Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, tento týden obhajují a vysvětlují změnu v televizních rozhovorech a novinách.

Oba uvedli, aniž by poskytli data jako důkaz, že lidé pravděpodobně nepřenesou infekci asi pět dní poté, co se objeví příznaky.

„Věc na změně pokynů pro širokou veřejnost je to, že věda a data nebyly zmíněny,“ řekl Freeman.

„Jsme v nezáviděníhodné pozici, kdy musíme vysvětlovat,“ dodala.

„Požádal jsem CDC, aby vysvětlilo, kdy musí učinit tato rozhodnutí mimo použití vědy a důkazů, aby každý pochopil, že se to někdy musí stát, aby si lidé nemysleli, že jde o politiku.“

Dr. Marcus Plesia, hlavní lékař Asociace státních a krajských zdravotních úředníků (ASTHO), řekl, že členové jeho skupiny jsou rozrušení a frustrovaní.

„Pokaždé, když CDC zavolá, aby se pokusilo něco objasnit, zdá se, že lidé jsou stále více zmatení,“ řekl CNN.

Mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno, například jak se tato rada vztahuje na školy nebo lidi na shromažďovacích místech, jako jsou pečovatelské domy nebo věznice.

„Toto je velmi anomálie pro Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, přijít s neúplnými věcmi,“ řekl Plesia.

Pokud by CDC nejprve informovalo skupiny jako ASTHO a NACCHO, mohli by tamní experti poukázat na lákavé kousky nových rad a pomoci je posílit, říkají odborníci na veřejné zdraví, s nimiž mluvila CNN.

Skeptici, kteří jsou již tak skeptičtí vůči institucím veřejného zdraví, mají více informací než obvinění, že vše bylo jen vymyšlené, řekl Freeman.

„Musíme se vyhnout tomu, aby to vypadalo jako náhodná rozhodnutí,“ řekla.

„To je v některých ohledech vítaná zpráva; to je na tom smutná část,“ dodal Freeman. „Kdyby byla zpráva odeslána trochu jinak, mohla by lidem dát naději.“

Gronval souhlasil. „Ten reportér – tam se věci definitivně rozpadly,“ řekla. „Četl jsem směrnici a zdálo se mi rozumné.“

Plessia řekla, že pokyny dávají smysl. „Myslím, že směrnice reagují na situaci, ve které se nacházíme. Snaží se držet vědy. Ale také se snaží vypořádat se s realitou situace.“

„Myslím, že je to špatné, bylo to tak matoucí, abych to uvedl.“

Gronvale uvedl, že nejasnost ze strany CDC povzbudila kritiky k útoku na směrnice.

„Čím jednodušší je zpráva, tím snazší je pro lidi vyhovět,“ řekl Benjamin.

David Holgrave, děkan School of Public Health na University of Albany, State University of New York, nesouhlasí s tím, že pokyny jsou rozumné.

Přál by si, aby CDC zdůraznilo použití testování, než se lidé osvobodili z izolace a karantény.

„Umožnit někomu s příznaky ‚rozlišení‘ jednoduše vyjít z izolace bez negativního testu není podporováno žádnou vědou o veřejném zdraví ani osvědčenými postupy, které znám,“ řekl Holgrave CNN.

Obává se, že to podkope „back-test“ politiku školy.

„S novými pokyny CDC může někdo snadno říci, že nebyl v posledních pěti dnech pozitivně testován, nemá horečku ani příznaky, a proto není potřeba screeningový test,“ řekl.