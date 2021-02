Češi znovu vyhlašují výjimečný stav, aby omezení platili

PRAHA – Vláda České republiky vyhlásila na další dva týdny výjimečný stav pro řešení epidemie koronového viru v jedné z nejvíce zasažených zemí EU.

Toto rozhodnutí přichází navzdory dolní komoře parlamentu, která odmítla požadavek menšinové vlády na rozšíření mocného nástroje, který by kabinetu poskytl další pravomoci nezbytné k zavedení parlamentních omezení a omezení cestování a práv lidí.

Česká republika, země s více než 10,7 miliony, má více než 1 milion potvrzených případů, včetně 18 143 úmrtí. Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí je míra 915 nových potvrzených případů na 100 000 lidí za poslední dva týdny druhá nejhorší v EU 27 zemí po Portugalsku.

Země čelí vývoji rychle se šířící varianty koronového viru, která byla poprvé objevena v Británii, což vědci nyní tvrdí, že je nebezpečnější než původní virus. Tři nejvíce postižené okresy České republiky na hranicích s Německem a Polskem jsou ve stavu úplného uzavření. Počet nových případů na 100 000 lidí za posledních sedm dní překročil 1100.

I přes katastrofální situaci někteří právníci a politici, včetně mluvčího Senátu Miloše Wistrase, tvrdí, že krok vlády porušuje ústavu země. Vláda to popírá a tvrdí, že její právní poradci takové řešení podporují.

„Jsem velmi šťastný, že jsem získal povědomí veřejnosti,“ řekl předseda vlády Andrzej Babis.

Aktuální stav nouze vyprší v neděli. Vláda může použít jiné právní možnosti k přehodnocení některých kontrol virů korony, ale ne všechny.

Bez stavu nouze by se v pondělí mohly znovu otevřít bary, restaurace a kavárny, mohly by se znovu otevřít podniky poskytující služby, skončily by noční zákazy vycházení a byl zrušen zákaz shromažďování více než dvou lidí.

„To nemůžeme dopustit,“ řekl Bobbis.

Vláda varovala, že jsou nutné kontroly, aby se zabránilo zhoršení erupce v zemi a zhroucení zdravotního systému. Tento krok přichází v neděli na žádost vedoucích 14 českých krajů, kteří tvrdí, že nemají dostatek pravomocí k boji proti epidemii.

“Rád bych poděkoval guvernérům, kteří chápou, že je pro nás velmi důležité udělat maximum pro ochranu životů našich občanů,” řekl Bobbis.

Guvernéři požadovali změny v přístupu vlády k epidemii, včetně masivního zásahu proti státem financovaným zaměstnancům, nového zákona, který by definoval odpovědnost státu za postupný návrat dětí do školy v březnu a boj proti epidemii.

Bobbis uvedl, že jeho vláda se v úterý setká s opozicí, aby projednala další kroky. Dolní komora má stále právo vládní opatření odmítnout.

Německo v neděli zavedlo přísné hraniční kontroly na svých hranicích s Českou republikou a rakouskou provincií Tyrolsko.

———

