Domácí rychlý test je negativní, ale stále máte COVID?

Domácí rychlé testy však nejsou spolehlivé a existuje dostatek anekdot, které dokazují, že vynechali určité procento případů. Vědci mají několik teorií, proč se to děje.

Za prvé je to zvýšení propustnosti omikronu a jeho podproměnných (jako např Bakalář 2). Tyto varianty se šíří tak rychle, že se mnoho lidí testuje velmi brzy, ještě předtím, než se virus v těle rozmnoží.

„Ve skutečnosti tam nemusí být dostatečně vysoká koncentrace.“ [of virus] v nose, dokud se ještě nezvedne,“ řekl Lam.

Další teorie: Omicron je více přítomen v krku než v nosu. V době rozkvětu omikronové vlny spousta lidí sdílela na Twitteru své zkušenosti o tom, jak to dělali Pozitivně testováno výtěrem z krku Poté, co výtěry z nosu přinesly negativní výsledky. Ale, Anne Williemikrobiolog z Yale School of Public Health, nemáme přesné odhady, protože Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Rychlé antigenní testy pro ústní výtěry nejsou povoleny.