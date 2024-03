Bolton útočí na Bidena za odmítnutí rezoluce OSN o Gaze: „Velmi škodlivé pro Izrael“

Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton kritizoval prezidenta Bidena poté, co Rada bezpečnosti OSN odmítla rezoluci podporovanou Spojenými státy vyzývající k okamžitému příměří s tím, že návrh je „velmi škodlivý pro Izrael“.

V pátek jsme v Radě bezpečnosti OSN viděli něco téměř nepředstavitelného. „Bidenova administrativa navrhla rozhodnutí, které je ve skutečnosti velmi škodlivé pro Izrael a jeho úsilí porazit teroristy Hamasu,“ řekl Bolton rozhlasovému moderátorovi Johnu Catsimatidisovi v nedělním rozhovoru na „The Cats Roundtable“ na WABC 770 AM.

Rada v pátek odhlasovala zamítnutí rezoluce, která vyzývá k okamžitému příměří v Gaze a propuštění všech rukojmích zadržovaných Hamásem. Konečné hlasování bylo 11 hlasů pro, tři proti a jeden se zdržel hlasování. Rusko a Čína, stálí členové rady a tedy s právem veta, hlasovaly proti rezoluci.

Rezoluce podporovaná Bidenem signalizuje velký posun pro Spojené státy, které dříve blokovaly jakékoli pokusy o vyhlášení příměří ve válce mezi Izraelem a Hamasem. Rezoluce také vyzvala k propuštění rukojmích, protože se předpokládá, že Hamás drží v Gaze asi 100 stále živých rukojmích.

Bolton řekl, že změna od Bidenovy administrativy „není spojena s dohodou o výměně rukojmích“, která má dát Izraeli, co chce, a řekl, že návrh je „to, co Evropané chtěli, a to je to, co chtěl Hamas“.

Řekl, že Hamás chce příměří, aby získal „stejnou úlevu od izraelského útoku na jeho podzemní tunely“.

Řekl: „Toto rozhodnutí přijaté Spojenými státy je skutečnou fackou Izraeli a… toto rozhodnutí bylo vetováno Čínou a Ruskem, což je jen facka do tváře Bidenovy administrativy.“

Bolton řekl, že veta použitá Čínou a Ruskem ukázala, že obě země „považují Bidena za slabého a neefektivního a ukazují, že Biden mu nemůže uhnout z cesty“.

V minulosti Spojené státy využily své právo veta proti třem předchozím rezolucím před Radou bezpečnosti požadujících příměří bez jakýchkoli podmínek, jako je výzva k propuštění rukojmích. Změna ze strany USA ukazuje, že Biden a jeho administrativa změnili směr války, přičemž civilistům v Gaze bylo dodáno více humanitární pomoci a vůdci a voliči na ně naléhali, aby promluvili s Izraelem.

Od té doby, co Hamas 7. října zaútočil na Izrael, zabil 1200 lidí a vzal téměř 250 rukojmích, Izrael zahájil smrtící protiútok. Ve válce bylo v Gaze zabito více než 31 000 lidí a Organizace spojených národů varuje před hladomorem v severním pásmu Gazy.