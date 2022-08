Sport pro Darrena, 12:05, sobota 15. srpna

Princ George Kodiak:

Tým Kodiak odcestuje do Chilliwacku, aby se dnes večer utkal s Valley Huskers (19:00), týmu, proti kterému zahájil sezónu.

Tým Kodiak tento zápas prohrál 31:5 a na sezónu vede 0:2.

světová mládež:

Švédsko 6 Rakousko 0

Slovensko 3 Lotyšsko 2

Kanada (2-0-0-0) se dnes odpoledne utká s Českou republikou (1-0-1-0). (3 hodiny)

MLB:

Cleveland Guardians 8 Toronto Blue Jays 0

Pro startéra Jays Jose Berriose to byla méně než špatná show, která vzdala osm úderů a osmkrát zajela ve čtyřech kolech se ztrátou.

Éra Jose Pereose na počátku jeho 16 #modré sojky Vyhráli: 3,41

Éra Jose Pereose ve svých šesti počátcích #jazz Lost plus dnes večer: 12:44.

Když je to dobré, je to velmi dobré. Když je zle, je to strašné.

Naštěstí existovala lepší cesta než špatná.

– Mike Wilner 13. srpna 2022