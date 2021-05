Série Amazon’s Wheel of Time se brzy obnovuje pro svou druhou sezónu

Vlastní Amazon Studios Bylo potvrzeno Tato produkce je o další sérii nejprodávanějších románových sérií Roberta Jordana Kolo času Nakonec byla dokončena v České republice. Cover shoot také přichází s oznámením, že Amazon oficiálně udělil fantasy sérii Rosamund Pike předčasné obnovení své druhé sezóny.

Víra, kterou prokázaly společnosti Amazon Studios a Sony Pictures TV Kolo času Bylo úžasné ho vidět během celého procesu uvádění této show. Získání objednávky druhé sezóny před premiérou první sezóny je hlasováním o důvěře v práci, kterou děláme, a v samotnou nemovitost a nemůžeme být šťastnější, že budeme moci dál žít a pracovat ve světě Robert Jordan, model a výkonný producent Raf Judkins uvedl ve svém prohlášení. „Miloval jsem tuto nemovitost od mládí a vidět, jak ožívá s prostředky, aby to opravdu stálo za to, co je na stránce, je něco, na co se nemůžu dočkat, až ostatní fanoušci knih uvidí. pokračuje v rozšiřování světa, který jsme vybudovali v sezóně 1. “

Přidal divizi Amazon Studios TV divize Vernon Sanders:Kolo času Jedná se o milovanou fiktivní sérii románů Roberta Jordana, která je známá bohatým světem a rozmanitými postavami, které vytvořil. Přístup, který Rafe a jeho tým zaujali k tomuto projektu, svědčí o odhodlání společnosti Amazon Studios poskytovat věrným fanouškům po celém světě něco zvláštního. Ve spolupráci s týmem Sony Pictures Television jsme chtěli, aby naši zákazníci Prime Video měli opravdovou radost z druhé sezóny, aby věděli, že cesta pokračuje. “

Tento projekt se vyvíjí od roku 2017 ve společnosti Sony Pictures Television a od roku 2018 měl sériovou objednávku od Amazonu. Před 20 lety byla NBC vlastně první, která se pokusila o adaptaci. Kolo času Romány. To však bylo nakonec zrušeno a síť ztratila práva na obrazovku, protože Jordan v roce 2004 prodal filmová, televizní, videoherní a grafická práva společnosti Red Eagle Entertainment.

Kolo času Film se odehrává v rozlehlém epickém světě, kde existuje magie, ale použít ji mohou pouze ženy. Příběh sleduje Moeren (Pike), členku tajemné a vlivné ženské organizace zvané „Ice Sidai“, když se vydává na nebezpečnou cestu, která se rozprostírá po světě s pěti mladými muži a ženami. Moiraine věří, že jedním z nich může být reinkarnace neuvěřitelně mocného jedince, který podle proroctví lidstvo buď zachrání, nebo zničí. Seriál čerpá z mnoha prvků evropské a asijské kultury a filozofie, zejména z cyklické povahy času v buddhismu a hinduismu.

V seriálu je obsazení vedené Rosamundou Pike nominovanou na Oscara (Ta dívka je pryčDaniel Heaney (RosomákAlvaro Morty (Krádež penězSophie OkonedoRwanda HotelKay AlexanderHra o trůny), Madeline Madden (Tidylands), Zoe Robins (Power Rangers Ninja SteelMichael McKelton (Hra o trůny), Barney Harris (Klepněte naMarcus RutherfordObey), Josha Stradowskijen přátelé), Priyanka Bose (Lev), Taylor Napier (Vše o dubnu(Emmanuel Emani)Výška černé země) A více.

Série byla výkonným vývojářem a producentem Rafe Judkins, který také slouží jako ředitel přehlídky. Utah Prisewitz, Amy Candidate (Westworld) Vyjměte první dvě smyčky. Harriet McDougall, vdova po Jordánsku, která bude produkována společností Sony Pictures TV, bude sloužit jako producentka poradenství. Výkonnými producenty jsou Rick Selvage a Larry Mondragon z Red Eagle Entertainment, Ted Field, Mike Weber z Radar Pictures a Darren Lemke s producentem Pike.

Časové kolo Začal s Oko světa V roce 1990 jsem skončil u Paměť světla V roce 2013. Poslední knihu dokončil Brandon Sanderson, protože Jordan zemřel v roce 2007. Kniha Osmá až čtrnáctá v roce Kolo času Každá série dosáhla čísla jedna na seznamu bestsellerů New York Times. V sérii je 14 románů, které byly po jejím dokončení nominovány na cenu Huga. Dohromady se z knih prodalo více než 90 milionů výtisků, na druhém místě za fiktivním protagonistou Pán prstenů – který se také vyvíjí do série pro Amazon.