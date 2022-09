Chytrý jako liška: Ford Mustang 2024 má funkci skrytého zpětného rázu

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

Ford Mustang 2024 Nejnovější a technologicky nejpokročilejší verze úctyhodného muscle caru, která byla kdy postavena, byla odhalena na autosalonu v Detroitu, ale má velmi starou funkci.

Sedmá generace Mustangu Je vybaven dvěma digitálními obrazovkami pro informační a zábavní systém a sdružený přístroj, které jsou poháněny softwarem Unreal Engine a lze je nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly vkusu řidiče.

Budou je také moci vylepšit o novou grafiku a vzhledy, ale auta jsou dodávána s předinstalovaným designem jediného odrazu.

Jedná se o druhý sdružený přístroj navržený tak, aby se podobal duálním analogovým měřidlům nalezeným na vozech třetí generace „Fox Body“ z let 1987-1993, zvěčněných v r. Píseň Vanilla Ice „Rollin‘ In My 5.0.“ Fox byl název platformy, na které byl Mustang založen a která byla sdílena s několika modely, včetně Fairmont, Granada a Mercury Capri.

Obrazovka je více inspirována originálem než kopií, ale obsahuje červenou značku na značce 55 mph, která byla vyžadována ve dnech před zvýšením národního rychlostního limitu.

Dá se nastavit i na noční režim, který simuluje zelené podsvícení, které časem vrátí každého, kdo vlastní originál.

Ford prodal více než 2,6 milionu Focusů Body Mustang Během celé její kariéry v letech 1979-1993, což byla modelčina nejdéle fungující generace.

Mustang 2024 má s karoserií Fox společnou ještě jednu věc. Jeho 5,0litrový V-8, ale s výkonem 500 koní, je dvakrát silnější než jeho předchůdce.

Spolu s liščí kůží, Řekněte Ford Focus News Digital V budoucnu budou nahrány další metriky Heritage.