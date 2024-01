Like a Dragon: Infinite Wealth odstraňuje hru New Game+ a staví ji za paywall DLC.

Aha, nová hra+. Základ her Yakuza a Like a Dragon po celá desetiletí, nicméně nadcházející vydání Like a Dragon: Infinite Wealth tuto funkci uzamkne za další paywall. Je to krok, který fanoušky zklamal, protože praktiky SEGA kradoucí peníze poskvrňují to, co bylo považováno za velmi očekávané vydání.

Zdá se, že režim Infinite Wealth New Game+ je exkluzivní pro balíček DLC 'Master Vocation', který je součástí edice Deluxe a Ultimate této hry (která se prodává za dalších 15 USD a 40 USD). Opět platí, že předchozí tituly Like a Dragon obsahovaly ve výchozím nastavení New Game+. Není pochyb o tom, že SEGA kopíruje existující funkci ze základní verze, aby zvýšila prodeje dražších produktů.

Pro ty, kteří jsou úplně mimo mísu, vám Nová hra+ obvykle umožňuje začít novou hru a zároveň zachovat veškerý pokrok, který vaše postava udělala od úplného spuštění. V minulých titulech Like a Dragon byly navrženy tak, aby vám poskytly obrovskou výhodu při zdolávání nejnáročnějších režimů – nebo je můžete použít k opětovnému prožití příběhu, aniž byste se museli starat o znovuotevření všech svých schopností.

Existují také určité obavy ohledně předobjednávkového bonusu „Hero's Booster Pack“, který vám umožní „rychleji zvýšit úroveň“. Nikdy to není dobrý vzhled, zvláště když předchůdce Yakuza: Like a Dragon slouží jako grind na konci příběhu.

