Vedení společnosti Apple řeší nedostatek Face ID a dotykových obrazovek na počítačích Mac

v Rozhovor S The Wall Street Journal Joanna Stern, dvojice vedoucích pracovníků Applu, se věnovala tomu, co je pravděpodobně nejkontroverznější a hovořilo o chybějících funkcích na Macu – Face ID a zadávání dotykové obrazovky.



Jednou z největších výtek Macu je absence Face ID. Od spuštění Face ID v iPhone X, někteří přemýšleli, zda to Apple přinese na Mac. zpráva Na začátku roku Bylo navrženo, že se to stane v budoucnu, ale nový 14palcový a 16palcový MacBook Pro se zářezem a bez Face ID vrátil debatu zpět do hlavního proudu.

Tom Boger, viceprezident Applu, mluví o tom, proč Mac postrádá Face ID IPAD a marketing produktů Mac, Stern ID připojení Pohodlnější na Macu, protože ruce uživatelů jsou již na klávesnici.

Touch ID‌ v pravém horním rohu klávesnice umožňuje uživatelům snadnou autentizaci pouhým přiložením prstu na senzor. Face ID na Macu má být ale jednodušší, protože Mac se odemkne, jakmile se uživatel podívá na obrazovku, podobně jako se chová Face ID na iPhonu‌ a iPadu‌.

A ID obličeje? Když zírám do obřího zářezu svého notebooku, říkám si, proč nemohu zařízení otevřít obličejem. Pan Boger řekl, že Touch ID je vhodnější pro notebook, protože vaše ruce jsou již připojeny ke klávesnici.

Dalším žhavým tématem diskusí vířících kolem Macu byly možnosti dotykové obrazovky. Myšlenka byla taková, že pokud by Macy dostaly dotykové vstupy, rozbilo by to prodeje iPadů. John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství Applu, zjevně souhlasil a řekl, že to není něco, co Apple cítí potřebu dělat.

“Vyrábíme nejlepší počítač s dotykovou obrazovkou na iPadu. Je pro to zcela optimalizovaný. A Mac je zcela optimalizován pro nepřímé vstupy. Opravdu jsme necítili žádný důvod to měnit,” řekl John Ternus, senior viceprezident pro hardware. v Apple Engineering, řekl Mine.

Ternus a Boger se také zabývali konkrétnějšími dotazy ohledně nově uvedených 14palcových a 16palcových MacBooků Pro a křemíku Apple obecně. Novější MacBooky jsou vybaveny pamětí RAM, kterou nelze upgradovat uživatelem, takže množství paměti RAM nelze postupně upgradovat, pokud uživatel zjistí, že potřebuje více paměti, než jaké bylo dodáno s počítačem.

Oba manažeři tvrdí, že křemíková „architektura sjednocené paměti“ společnosti Apple umožňuje vyšší výkon na počítačích Mac s křemíkem Apple, což naznačuje, že podobné úrovně výkonu by bez UMA nebyly dosažitelné.

Nové MacBooky Pro přinášejí mnoho funkcí, které si užívali uživatelé počítačů Mac a které byly opomenuty při redesignu notebooku v roce 2016. Především Apple vrátil další porty, jako je HDMI a MagSafeOdstraňte Touch Bar, vylepšete displeje a další.

Obecně řečeno o zrušení změn v tomto roce Boger Sternovi řekl, že Apple „vždy naslouchá svým zákazníkům“, což znamená, že nakonec bude muset vrátit některá ze svých předchozích rozhodnutí o designu Macu.

„Neustále nasloucháme našim zákazníkům a s touto novou řadou MacBooků Pro jsme se rozhodli udělat nějaké změny, protože na Macu děláme mnohem víc,“ Tom Boger, viceprezident Apple pro marketing produktů Mac a iPad. , řekl mi. Spusťte to pomocí překladače z angličtiny do angličtiny a bude to jasné: Mýlili jsme se.

V celý článekStern také recenzuje nový MacBook Pro a chválí návrat více portů, funkčních kláves v plné velikosti a další.