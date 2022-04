DNR navrhuje letos vynechat ptačí krmítko

Marquette, Michigan (WJMN) – Po odhalení vysoce patogenní ptačí chřipka V okrese Menomine nabízejí státní úředníci pro divokou zvěř návrhy, jak zabránit šíření viru. Ptačí chřipka je vysoce nakažlivý virus, který se může šířit z hejna do hejna, včetně volně žijících ptáků, prostřednictvím kontaktu s infikovanou drůbeží, na zařízení a na oblečení a boty jejich ošetřovatelů, uvádí Michiganské ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova. Brian Roel, biolog z Michiganského ministerstva přírodních zdrojů, vysvětlil, jak se ptačí chřipka může šířit mezi volně žijícími ptáky, konkrétně těmi, kteří se shromažďují, jako jsou supi nebo supi na místě zabíjení. „Kterýkoli z těchto ptáků, kteří se shromažďují, je náchylný. Zejména vodní ptactvo – by byla nejpodezřelejší zvířata. Prozatím doporučujeme, pokud krmíte vodní ptactvo jakéhokoli druhu… Bude to rok, kvůli bezpečnosti ptáků i vás.“ „Nepřitahuj to vodní ptactvo na svůj dvůr,“ řekl Roel. V okrese Menomin byla zjištěna ptačí chřipka

Ptačí chřipka se podle něj u zpěvných ptáků obvykle neobjevuje, ale může se rozšířit na krmítka na dvorku. Navrhněte letos vynechat krmítka. S příchodem teplejšího počasí mohou ptáci najít zdroje potravy. Těm, kteří chovají hejna na dvorku, včetně ptáků, jako jsou kuřata nebo krůty, Roel navrhl sledovat, jak jsou ptáci krmeni. „Možná se budete chtít ujistit, že vaše kuřata nejsou příbuzná s žádnými volně žijícími ptáky. Takže pokud jsou divocí ptáci schopni krmit se ze stejného žlabu nebo vědra jako domácí kuřata, bylo by to něco, co byste nyní chtěli zastavit kvůli bezpečnosti vaši ptáci," dodal Roel. Pokud narazíte na volně žijící ptáky, u kterých máte podezření, že mají ptačí chřipku, zavolejte DNR a nedotýkejte se jich, zvláště pokud máte ptáky v domě.

