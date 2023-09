Může dieta skutečně snížit riziko demence?

Nenechte si ujít: Co dělat a co nedělat středomořské diety – nejlepší dieta #1 roku 2023

To může znít velmi podobně jako populární diety, jako je středomořská dieta a dieta DASH, což si vědci také myslí.

Tyto jídelní plány jsou většinou rostlinného původu a zahrnují zdravé oleje, antioxidanty a nenasycené tuky, jako jsou tučné ryby, říká Yassin pro CNBC Make It. Také se nespoléhají na zpracované potraviny a obvykle je nezahrnují.

„[Some] V mnoha studiích bylo prokázáno, že plošné diety jsou spojeny s nižším rizikem demence, nižším rizikem onemocnění mozku a delší délkou života. Dr. Hussein Yassin docent neurověd na Keck School of Medicine na University of Southern California.

Některé faktory životního stylu mohou snížit vaše šance na rozvoj demence, od fyzické aktivity přes cvičení stimulující mozek až po potraviny, které začleníte do svého jídelníčku.

Vědci zjistili, že lidé, kteří se drželi středomořské stravy a diety DASH, měli lepší úroveň kognitivních výkonů než lidé, kteří tyto diety nedrželi. Studie také zjistila, že konzumace celých zrn, listové zeleniny, ořechů a bobulí také souvisí se zlepšením zdraví mozku. The New York Times .

Dieta MIND byla po zveřejnění první klinické studie v srpnu 2015 skeptická ohledně její účinnosti v prevenci demence. Nový anglický časopis medicíny.

V průběhu tří let bylo více než 600 lidí ve věku 65 let a více rozděleno do dvou skupin: jedna skupina držela dietu MIND a druhá skupina svou přirozenou stravu. Kromě toho byli všichni účastníci vyškoleni ke snížení kalorií, aby zhubli.

Na závěr studie nebyly zjištěny žádné významné změny v kognitivních úrovních těch, kteří drželi dietu MIND ve srovnání s těmi, kteří ji nedrželi.

Yassin se však domnívá, že toto zjištění má více nuancí a že závěr by neměl být takový, že dieta MIND je neúčinná.

„Když si vezmete někoho, kdo nejí výživnou stravu, a pak moc necvičí, také špatně spí. [and] „Mají rizikové faktory pro demenci a tyto rizikové faktory mají tendenci se shlukovat,“ říká Yassin.

„A když změníš jen jednu.“ [lifestyle factor], což je v tomto případě dieta MIND, bude pravděpodobně méně účinná. „Není to tak, že by to bylo neúčinné.“

Abychom mohli využít výhod, které může dieta MIND nabídnout k prevenci demence, „musíme být holističtější,“ dodává.

Kromě dodržování zdravé stravy, aby se snížilo riziko demence, Yassin také doporučuje následující:

Cvičte fyzickou aktivitu a cvičení

Získejte dostatek dobré kvality spí

spí Pijte méně alkoholu

Zůstaňte společensky aktivní

Kontrolujte chronické zdravotní stavy, jako je obezita a cukrovka, tím, že zůstanete zdraví

Vždy se zapojte do nějaké formy vzdělávání, zejména učení se novým dovednostem

„Uvědomujeme si, že mezi zdravou stravou existuje souhra [and] „Zdravý životní styl a my se musíme dívat na celkový obraz.“

„Jídlo a výživa jsou velmi důležité, ale v kontextu životního stylu a ne izolovaně.“

