Inovativní vrtulník Marsu NASA se připravuje na svůj historicky první let do jiného světa

V drsném kráteru na Marsu se dny poté, co se malý vrtulník s mozkem chytrého telefonu pokusil o první motorový let v jiném světě. NASA doufá, že její obří robotická vrtule s názvem Ingenuity předvede, že v extrémně řídkém vzduchu na Marsu je možný motorový let, a pomůže nám zahájit novou éru průzkumu planet, kde drony hrají zásadní roli.

Kreativita dosáhla Marsu jako černý pasažér, složený na spodní straně Persevering Rover NASA. To přistálo na červené planetě v únoru Po sedmiměsíční cestě vzdálené 293 milionů mil od Země. Při svém prvním letu by se vozidlo o hmotnosti 4 miliony liber ve výši 85 milionů dolarů jednoduše vzneslo asi 10 stop nad střechu a vznášelo se – ne výše než okraj basketbalového koše – před návratem na hladinu. Celá cesta by měla být dokončena do 90 sekund.

Krátká cesta – jedna z pěti plánovaných měsíčních cest, které by měly začít 11. dubna nebo kolem -, je krátkým skokem podle metrik meziplanetárního cestování. Úředníci agentury však uvedli, že by bylo velkým skokem prozkoumat Mars. Řekli, že v budoucnu by bezpilotní drony, jako je vynalézavost, mohly vzlétnout na oblohu a prozkoumat kaňony, ledové čepice a další terén, který je roverům nepřístupný. Pokud by lidští průzkumníci přistáli na Marsu, drony by mohly fungovat jako průzkumníci a vzdušné senzory.

„Doufejme, že nám kreativita umožní rozšířit a otevřít leteckou mobilitu na Marsu,“ řekl Bob Ballaram, hlavní projektový inženýr v Jet Propulsion Laboratory NASA v jižní Kalifornii.

Cesta kreativity, součást širší mise pro Hledejte známky minulého života na rudé planetě„Je nejnovější vlnou pozoruhodných okamžiků Marsu v tomto roce.