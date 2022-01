AFN dala německým džunglím elektronickou chuť domova. AFN dala Marshovi skutečnou chuť života v Německu 60. let – chuť, kterou zažil ve svém nejnovějším thrilleru Shadows Know.

Hlavního hrdinu obsadil Hank Tollar, reportér deníku Stars and Stripes pro americké vojáky v zahraničí, Hank Tollar. Ve složitém spiknutí se Toular ocitá uprostřed násilné kampaně francouzských teroristů v Německu s cílem svrhnout Charlese de Gaulla a vrátit Alžírsko pod francouzskou nadvládu.

Vysoce nepravděpodobné Marshovo spiknutí se táhne napříč Německem a Francií a po krátkém mezipřistání v Baltimoru skončí bojem ve Vietnamu. Čtenáři se ocitnou zapleteni do vedlejší zápletky týkající se vztahu hrdiny Tolara s nápadně atraktivní česko-německou ženou, která má svá tajemství.

Přiznejte však Marshovi zásluhy za jeho západoněmecký způsob života se spoustou špatných vzpomínek. Jak řekl německý fotograf nováčkovi Tolarovi: „Jak znáš stále více lidí, nenajdeš nikoho, kdo by přiznal nějaké nacistické napojení…rodinu…přátele. Dokonce ani nepřiznají, že bojovali proti spojencům.“ S kýmkoli jsem mluvil, bojoval s Rusy na východní frontě. Garantuji vám, že lidé na východě říkají, že bojovali proti spojencům.“

Například ta nápadně atraktivní žena se v jednu chvíli ptá kolegy Tollara: „Proč nemůžeš zavřít ústa? Je to reportér pro Krista.“

co? Mysleli jsme, že je to reportér Stars and Stripes.