Overwatch 2 X Cowboy Bebop co-op je 10/10, žádné recenze

Už jsme věděli Sledování 2 Měl spolupráci s milovaným anime Kovboj Bebop. To, co jsme nevěděli, bylo, že trailer bude tak obtížný, místo toho, aby nám poskytl bažinatý pohled na nové skiny inspirované anime.

Nové příběhové mise v Overwatch 2: Stojí za ty peníze?

Animovaný trailer je poctou Kovboj Bebop's Původní otevření, doplněný nádhernou animací, měnícími se monochromatickými barevnými paletami a použitím slavné bigbandové jazzové písně „Tank!“ Což každý fanoušek show okamžitě pozná. Některá z našich původních očekávání se naplnila. Cassidy se obléká jako hlavní hrdina Spike a Sombra má na sobě podobu hackera Eda. Ale v sestavě je také Ash jako Faye Valentine a možná největším překvapením je Moga jako Jet Black. Myslel jsem, že to dají Doomfistovi, vzhledem k tomu, že obě postavy mají robotické paže, ale vzhledem k tomu, že je to hlavní… Jeden úderník spolupráceJe mi dobře, že dávají Mogu trochu lásky.

Posledním hrdinou této spolupráce je Wrecking Ball, který obdrží skin inspirovaný psem s corgi-eyed, o kterém Blizzard potvrdil, že bude zdarma pro všechny hráče, až událost začne 12. března. Blizzard plánuje odhalit každý vhodný skin v březnu. 11.

Blizzard Entertainment

Akce bude obsahovat i další kosmetické prvky, jako jsou speciální emoce a intra, ale na to, co obsahují, si budeme muset chvíli počkat. Mezitím se nestačím divit, co tyto skiny stojí, jaké byly ceny nestálý v Sledování 2 S každou další akcí doufám, že to nebude příliš drahé, protože si nenechám ujít nový skin Sombra.

To je podruhé Sledování 2 Blizzard spolupracoval na anime, ale Blizzard také spolupracoval s K-Pop skupinou Le Seraphim A to v rámci vlastních týmů jako např a Diablo Se to stalo.