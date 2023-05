Visions of „Seth“ španělské studio El Guerre se snaží rozbít formu

Španělský tvůrce Rodrigo Blaas, veterán společností Pixar, Blue Sky a DreamWorks Animation, přinesl do Madridu dvě desetiletí zkušeností z Hollywoodu, když spoluzaložil své studio El Guiri. A tak, když Hollywood zaklepal, Blass odpověděl s trochou španělského vkusu.

„Některé příležitosti vás staví do pozice, kdy můžete přijmout neznámé,“ říká Blass. „Sám jsem to viděl, když jsem sledoval, jak Brad Bird přišel do Pixaru a jaksi tam rozbil systém. To jsem chtěl udělat. Chtěl jsem přijít s něčím, co by mohlo rozbít formu.“

Tou věcí je „Sith“, 14minutový krátký film, který si objednal Lucasfilm, aby sloužil jako prequel k druhé sezóně antologické série „Star Wars: Visions“. Vychvalovaný krátký film, který napsal a režíroval Blaas a vyvinul a produkoval zcela interně v El Guiri, měl premiéru začátkem tohoto měsíce na Disney+ a bude promítán jako součást přehlídky španělské animace na filmovém festivalu v Cannes.

Blase čerpal inspiraci ze své dcery a bohatých tradic iberské vizuální kultury, když vytvořil příběh sithské učnice, která kuje svůj vlastní osud pomocí světelných mečů a umění. Prošel se krátkým úsekem Madridu mezi muzei Prado a Reina Sofía, přemýšlel o vizuálním dědictví, ve kterém vyrostl, a zastínil známé lampy ve stylu El Cid Tizunova meče.

„Byli jsme uctiví,“ říká Blass. „Aby se fanoušci mohli chopit známých vzorů v tomto světě. Ale také jsme museli být odvážní, abychom přinesli jinou vizi a něco nového.“

„V těchto ikonických obrázcích je jednoduchost,“ pokračuje. „Když jsi ve škole, kreslíš torpédoborce do skicáků, děláš velké trojúhelníky vedle velkých kulatých planet. Staly se z nich barevné kruhy a spojuji to s umělci, kteří inspirovali abstraktní malbu.“

Jako prázdné plátno oživené cákanci divokých barev vytváří „Sith“ více impresionistický prostor s pozadím, detaily ne vždy pevně definované a texturami, které mají evokovat tahy štětcem.

„Chtěl jsem, aby diváci zaplnili mezery a poskytli jim dostatek informací, aby mohli pomoci vyřešit záhadu v záběru,“ vysvětluje Blass. „Pokud se chystáme prozkoumat sílu prostřednictvím malby, tento proces zahrnuje dělat chyby a rozlévat barvu a skutečně použít tuto skvrnu k rozbití a vytvoření něčeho jiného. A můžeme tyto chyby skutečně přijmout, poškrábat rám a použít tato smíšená média tam, kde není to všechno 3D ve stejném 3D prostředí.“

„Osvětlení bylo také obrovský problém,“ pokračuje. „S fyzickým osvětlením můžete vytvářet objemy a malovat rám zhruba tím, co chcete ukázat a kdy chcete nechat méně definované. Součástí této volby je přijmout chyby a neintuitivní tvary CG z mé výchovy Pixar nebo ILM, kde hledejte dokonalost v každém snímku. Bylo to součástí vědomého rozhodnutí jít jinou cestou, abychom zjistili, zda to propůjčuje určitou uměleckou hodnotu a jiný úhel pohledu.“

El Guiri sídlící v Madridu (místní označení pro „turisty“) je jedním z předních španělských studií, které navazují užší vazby s mezinárodními partnery. „Chceme být součástí vize a být spojeni s kreativními volbami od samého začátku,“ říká Blass. „[Studios like ours] Musíte být součástí konverzace na začátku, ne jen poskytnout laskavost. Můžeme vlastně tvarovat vizuál a vztahovat vzhled k příběhu. To je to, co jsme udělali se ‚Sithem‘, a to je místo, kde můžeme posunout médium dopředu.“

