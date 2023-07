USA vízum pro občany České republiky, Estonska, Finska, Maďarska a Řecka

Americká víza pro české občany

Americké vízum je povinné pro všechny občany ČR pro krátkodobé cesty do země. Čeští občané mohou požádat o ESTA (elektronický systém cestovní autorizace) prostřednictvím bezvízového programu. ESTA byla založena v roce 2009 jako součást Visa Waiver Program (VWP), který spravuje informace o návštěvnících Spojených států. Údaje se používají k posouzení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Pro vstup do USA bez víza musí návštěvníci vyplnit formulář ESTA. Mnoho národností se musí před vstupem do Spojených států zaregistrovat online. Čeští občané mohou cestovat do USA až na 90 dní na schválené ESTA za účelem cestování, obchodu, dopravy, lékařského nebo krátkodobého studia. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Čeští občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. ESTA je cestovní povolení, které lze získat online a zpracovat do 72 hodin od podání žádosti o ESTA.

USA vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

Americké vízum pro občany Estonska

Estonští občané musí požádat o vízum, aby mohli cestovat do Spojených států za zábavou, obchodem nebo tranzitem. Všichni estonští státní příslušníci, kteří dočasně cestují do Spojených států, musí získat vízum; Tento požadavek není volitelný. Pokud jste estonským občanem a chcete cestovat do USA na krátkou dobu, je místo víza vyžadováno americké ESTA. Elektronický systém cestovní autorizace neboli ESTA je dokument požadovaný Estonci v rámci programu bezvízového styku. Všichni Estonci, kteří chtějí cestovat do Spojených států, musí získat ESTA, neboli elektronický systém pro cestovní povolení. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem zpracování údajů od návštěvníků vstupujících do Spojených států v rámci programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda cestující představuje pro občany USA bezpečnostní nebo imigrační riziko. Schválený ESTA umožňuje estonským občanům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů na návštěvu za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Estonští občané mohou použít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že jeho cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po datu odjezdu.

Americké vízové ​​požadavky pro estonské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Kompletní naskenovaná kopie vašeho pasu.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

Americké vízum pro občany Finska

Držitelé finských pasů cestující do USA na krátkou dobu jsou osvobozeni od vízové ​​povinnosti. Chcete-li využít této slevy na vízum, navštivte web ESTA a vyplňte online formulář povolení ke vstupu. ESTA byla vytvořena v roce 2009 za účelem správy informací pro cestující vstupující do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Se schváleným ESTA mohou finští státní příslušníci navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařského nebo krátkodobého výzkumu. Pokud máte v úmyslu zůstat v USA déle než 90 dní, musíte požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Finští občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. To znamená, že finští návštěvníci si již nemusí domlouvat osobní schůzku na americkém velvyslanectví nebo konzulátu a žádat o vízum osobně. Vyplnění žádosti trvá méně než 15 minut a žadatelé mohou očekávat, že dostanou svůj US ESTA elektronicky připojený k pasu, obvykle do 2 pracovních dnů, často mnohem dříve.

Požadavky US ESTA pro držitele finských pasů

Platný cestovní pas vydaný Finskem.

Platná e-mailová adresa, na kterou vláda USA zašle kopii schváleného USA ESTA.

Platná platební metoda, jako je debetní nebo kreditní karta pro zaplacení poplatku za zpracování ESTA v USA.

Americká víza pro řecké občany

Řečtí státní příslušníci mohou požádat o ESTA nebo elektronický systém pro cestovní povolení v rámci programu bezvízového styku. Řekové se nyní mohou přihlásit online díky své účasti v Řeckém programu 2010. ESTA byla vytvořena v roce 2009 za účelem správy údajů o návštěvnících vstupujících do země bez víz díky programu bezvízového styku (VWP). Pokud návštěvník představuje riziko pro bezpečnost nebo imigraci USA, tyto informace se použijí k určení tohoto rizika. Se schváleným ESTA mohou řečtí státní příslušníci navštívit USA po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. Obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2 je nutné, pokud máte v úmyslu zůstat v USA déle než 90 dní. Řečtí občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Nejprve je nutné kompletně vyplnit formulář žádosti ESTA. Formulář se skládá z jednoduché série otázek o základních osobních údajích, na které je třeba odpovědět. Dokončení procesu žádosti trvá pouze 10–20 minut.

Americké vízové ​​požadavky pro řecké občany

Cestovní pas – Při cestě do zahraničí je vyžadován platný cestovní pas. Pro US ESTA potřebujete elektronický pas s elektronickým čipem obsahujícím biometrické informace.

E-mailová adresa – Vaše vízum bude připojeno k vašemu pasu, ale budete potřebovat vytištěnou kopii, kterou budete muset ukázat imigračnímu úřadu po příjezdu do USA. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si to vytisknout, dokud neodejdete.

Způsob platby – Můžete použít kreditní/debetní karty nebo účet PayPal.

Americká víza pro maďarské občany

Maďarskí státní příslušníci mohou v rámci programu bezvízového styku využívat elektronický systém pro cestovní povolení neboli ESTA. Data o cestujících v rámci programu bezvízového styku (VWP) zpracovává ESTA, která byla založena v roce 2009. Údaje se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Maďarští občané mohou navštívit Spojené státy až na 90 dní v kuse za účelem cestování, obchodu, dopravy, medicíny nebo krátkodobého studia, pokud jsou jejich ESTA schváleny. Pokud máte v úmyslu zůstat v USA déle než 90 dní, musíte požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Cesta by měla být služební nebo zábavná. Víza pro uchazeče o zaměstnání, studenty nebo ty, kteří se hodlají přistěhovat do Spojených států, bude i nadále vydávat velvyslanectví USA. Maďarskí občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Nezletilí a příbuzní maďarských žadatelů musí mít vlastní povolení ESTA. Rodiny cestující společně však mohou s rodinným US ESTA provést několik povolení současně. Program umožňuje bezproblémovou online aplikaci cestovní autorizace, kterou lze vyplnit během několika minut.

Americké vízové ​​požadavky pro maďarské občany

Cestovní pas, který používá elektronický čip obsahující biometrické informace a je platný nejméně 6 měsíců od zamýšleného data vstupu.

Typ pasu a osobní identifikační číslo (PIN).

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA do jejich e-mailové schránky.

K úhradě poplatku ESTA můžete použít debetní/kreditní kartu nebo účet PayPal.

