Čtvrtfinále v Baku zmate týmy, místa a historii

Českou republiku čeká tento víkend těžké čtvrtfinále Eura 2020 proti Dánsku, ale více se obává cesty do Baku, která pravděpodobně odradí mnoho fanoušků od účasti na zápase.

Češi si vyzkoušeli, jaký může být fotbal po Covidu, když v neděli v Budapešti na zaplněném stadionu se 7000 českými fanoušky porazili Nizozemsko 2:0.

Na sobotní čtvrtfinálový zápas do ázerbájdžánské metropole se ale bude pro fanoušky cestovat jen velmi těžko.

„Tomu nerozumím a ještě jsem to nepřekonal,“ řekl v úterý novinářům záložník Antonín Barák.

„Nedostaneme tam naše fanoušky a rodiny. Kdybychom hráli v Kodani, oni (Dánsko) by hráli doma, ale stále tam můžeme přilákat spoustu českých fanoušků.“

Jejich podpora ve skupinové fázi byla omezena na hrstku fanoušků kvůli omezením Covid v Británii, protože hráli všechny tři zápasy.

Asistent trenéra Jiří Chytří řekl: „Pokud jde o Baku, velmi nás to mrzí, protože v Budapešti jsme poprvé zažili skutečnou evropskou atmosféru,“ kritizoval „nešťastné rozhodnutí“.

Dodal: „Věříme, že fanoušci si zaslouží víc než jen tuto příležitost.“ České ministerstvo zahraničí vztyčilo tmavě červenou vlajku Covid vysoce rizikové země pro Ázerbájdžán.

Ministerstvo říká, že Češi vstupující do Ázerbájdžánu budou potřebovat vízum a budou muset při příjezdu předložit negativní PCR test s dokladem o plném očkování nebo imunitě.

Nejkratší dostupný let mezi Prahou a Baku před zápasem trvá devět hodin s přestupem v Istanbulu.

Cestovatelé budou pro návrat do ČR potřebovat další negativní test PCR.

„Musí to být myslitel, kdo s tím přišel. Je to tragédie,“ řekl po zápase Nizozemska český útočník Patrik Schick.

Chhetri řekl, že s cestou do Baku bylo spojeno více komplikací.

„Dostaneme se na tuto vzdálenost s vědomím, že mezi tímto zápasem a semifinále zbývají jen tři dny,“ řekl s tím, že vítěz zápasu v Baku by měl hrát semifinále na stadionu Wembley 7. července.

Ale Barak, Shek a Chhetri se všichni shodli, že mohli udělat jen tolik.

Barak řekl: „Musíme se soustředit na zápas, bez ohledu na okolnosti.“ „Pro Dány by to bylo stejné, pro ně je to ještě dál, takže nemá smysl do toho strkat hlavu.“