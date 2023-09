Video: Jak vznikly Saturnovy měsíce při masivní srážce s Měsícem

Saturn je starý 4,5 miliardy let, téměř starší než Slunce. Její prstence byly považovány za podobně staré, dokud sonda Cassini 13 let pozorně nestudovala planetu. Během miliard let by byla poseta dalším prašným vesmírným odpadem. Ale objevily se ledové kroužky Velmi lesklé a čisté Být primitivní.

To spolu s dalšími důkazy přesvědčilo mnoho vědců studujících Saturn, že prstence se objevily před několika stovkami milionů let. Pokud se neobjevily během pandemonia rané sluneční soustavy, kdy se velké objekty běžně srážely, pak vznikly v relativně halcyonových dnech nedávné astronomické minulosti. ale jak?