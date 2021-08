Zaměstnanec World Of Warships byl pozastaven po odeslání urážlivé zprávy v promo kódu

obrázek : svět válečných lodí

Tento měsíc nebyl dobrý NS svět válečných lodí! pak znovu, Spusťte podezřelé schéma zpeněžení Pak jsou tu zaměstnanci Odesílá Urážlivá zpráva hráče živého streamu to ve hře udělá.

Pokud se právě připojujete my, minulý týden mnoho svět válečných lodí Nejlepší fanoušci Dokonce i ukončení oficiálního komunitního programu hry Na Vývojáři společnosti Wargaming stále častěji zastínili používání náhodných položek a kořisti NS býci. To je obvykle to nejhorší, co se hře může stát za kalendářní měsíc, ale ukazuje se, že Wargaming prostě není hotový!

ne, jako počítačové hry Zpráva, jeden zaměstnanec si myslel, že to bude také ideální čas pro odeslání urážlivé zprávy skryté v promo kódu o a Streamer (vysvětlím to za minutu) Kdo je S Wargamingem měl sporný vztah. Tento operátor se jmenuje Tori, někdo místo toho, aby odešel válečné lodě dobrovolný komunitní program byl jsem Už byl vyhozen za kritiku vývojářů.

Kód zaslaný některým Rusům jako reklamní dárek Fanoušci sledovali přenos „W0LAXU5FKUTURY5“ a anglicky mluvícím hráčům netrvalo dlouho a přemýšleli, jestli je „FKU“ TURY vlastně byla Říká se „Zatraceně, Tori“. Na tuto otázku brzy odpověděli sami Wargaming, kteří přiznali, že to bylo záměrné. “To je nepřijatelné. Provedli jsme interní audit a zjistili jsme, že k této situaci došlo v důsledku jednání určitého zaměstnance,” uvedli v jednom z příspěvků na fóru původně v ruštině, ale v angličtině počítačové hry. “ Zaměstnanec byl pozastaven z této práce a v souladu s výsledky kontroly byla přijata nejpřísnější opatření.

Jménem všech svět válečných lodí Týmu, omlouváme se hráčům a divákům pátečního vysílání a hlavně se omlouváme Turrymu. Učinili jsme nepřijatelné prohlášení na vaší adrese a jsme si plně vědomi své odpovědnosti. “

Jako další gesto pak Wargaming vydal další Čte se bonusový kód, tentokrát pro některé herní žetony Turecké oblečení.