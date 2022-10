Podezření na vypuknutí chřipky na střední škole Patricka Henryho – NBC7 San Diego

Co ty víš San Diego Unified School District potvrdil značný počet absencí na střední škole Patricka Henryho kvůli možné infekci chřipky.

Sjednocená školní čtvrť San Diego potvrdila stovky absencí na střední škole Patricka Henryho kvůli možné nákaze chřipkou, oznámili ve středu.

Okres uvedl, že všechny testy na COVID-19 byly zatím negativní, ale zjistilo se, že mnoho studentů mělo pozitivní test na chřipku. Mezi typické příznaky a příznaky patří kašel, bolest v krku, rýma, horečka a další příznaky infekce horních cest dýchacích, uvedl okres.

Zdroj obeznámený se situací řekl NBC 7, že existují stovky případů a téměř polovina školy je zasažena nebo chybí.

Téměř polovina školy je ovlivněna nebo chybí, podle zdroje obeznámeného se situací, podle NBC 7 Jackie Crea.

„Bohužel jsme očekávali, že to bude sezona těžké chřipky a spolu s COVID-19 se rychle vracejí i další respirační viry,“ řekl Dr. Cameron Kaiser, zástupce okresního veřejného zdravotnictví. „Pokud jste to ještě neudělali, nyní je čas pořídit si vakcíny proti chřipce a COVID-19, abyste získali extra ochranu, kterou vakcíny poskytují.“

NBC 7 hovořil s rodičem, který řekl, že jeho nový student je doma nemocný.

„Testovali jsme na COVID-19. Vzali jsme ho k lékaři a to všechno, díky Bohu, že to není COVID-19, ale přesto se to děje, je to trochu děsivé,“ řekl Luis Olivares. „Když jsme ho dnes ráno vezli do školy, poznal jsem rozdíl v provozu. Nebyla tam žádná dopravní zácpa. A parkoviště nevypadá moc zaplněné. Takže je šílené, co se děje.“

Kraj uvedl, že žádné přijetí do nemocnice dosud nebylo spojeno s vyšetřováním nemoci ve škole, ale místní nemocnice, včetně dětské nemocnice Rady, zaznamenaly nedávný nárůst návštěv na pohotovosti kvůli chřipce a respiračnímu syncyciálnímu viru nebo RSV, onemocnění těla běžné dýchací. Virus, který obvykle způsobuje mírné příznaky podobné nachlazení. Kraj vyhodnocuje možnost, že podobná ohniska nahlásí i další školy.

Dětská nemocnice Rady uvedla, že nedávno zaznamenala prudký nárůst návštěv na pohotovosti kvůli symptomům podobným chřipce.

Okres San Diego ohlásil minulý týden celkem 304 laboratorně potvrzených případů chřipky, čímž se celkový počet za sezónu, která začala 3. července, zvýšil na 1 082. Ve stejnou dobu loni kraj hlásil 200 případů chřipky.

Vakcína proti chřipce, počáteční dávka vakcíny COVID-19 a bivalentní boostery jsou široce dostupné v celém regionu. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí doporučuje, aby se každý ve věku 6 měsíců nebo starší nechal očkovat proti oběma virům ročně.

Po očkování trvá asi dva týdny, než se vytvoří imunita. CDC také poznamenává, že lidé mohou dostat vakcíny proti chřipce a COVID-19 současně, včetně posilovací dávky. Vakcína proti COVID-19 nezabírá proti chřipce a naopak.

Konečná data pro chřipkovou sezónu 2021–22 stále čekají a budou k dispozici později v tomto roce.

Během chřipkové sezóny 2020-21 bylo v San Diegu hlášeno 848 případů chřipky, včetně dvou úmrtí. Během chřipkové sezóny 2019-20 bylo hlášeno více než 20 700 případů chřipky a 108 obyvatel San Dieganu na ni zemřelo.