Ministryně středních regionů, paní Justina Marigold Asan, vyzvala k většímu počtu českých investic v regionu s cílem rozšířit místní ekonomiku pro rychlejší růst.

Vysvětlil, že ačkoli české investice v zemi v průběhu let rostly, nerozšířily se do regionu bohatého na mnoho zdrojů, které by usnadnily zakládání továren.

„Central Region se zavázal k partnerství s jednotlivci a organizacemi pro rozvoj. Chceme, abyste prozkoumali mnoho příležitostí zde pro vzájemný prospěch.

První místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky p. „Některými sektory jsou cestovní ruch, zemědělství a vzdělávání,“ řekla paní Asan ve svém uvítacím projevu, když lékařský tým vedený White Ragusanem navštívil fakultní nemocnici na Cape Coast. .

Český tým v zařízení poskytuje týden bezplatné lékařské péče a zdravotní pomoci ohroženým skupinám a jednotlivcům, kterým zdravotní stav brání vést důstojný život.

20 českých investorů bylo se skupinou prozkoumat investiční příležitosti v oblasti obrany, ropy a plynu, energetiky, telekomunikací, stavebnictví atd.

Paní Asanová apelovala na investory a popsala Ghanu jako politicky stabilní investiční destinaci v Africe, kde vládla zakořeněná demokracie a absolutní svoboda.

Vláda je pro byznys, a proto nové přátelství nejen prohloubí vzájemné vazby mezi oběma zeměmi, ale také prohloubí ekonomickou spolupráci a spolupráci.

Řekl, že principy právního státu fungují bez jakýchkoli překážek nebo strachu bez ohledu na barvu, kastu, sociální postavení nebo politickou příslušnost.

První místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky ocenil demokratický kredit a kredit České republiky v mezinárodním společenství.

Slíbil svůj závazek k posílení bilaterálních a obchodních vztahů mezi Česko-Ghanou a spolupráci v mnoha oblastech.

V průběhu let obě země uzavřely různé dohody na podporu obchodu a zlepšení bezpečnosti a obrany.

Bilaterální vztahy mezi Ghanou a Českou republikou začaly v 60. letech 20. století zřízením české ambasády v Ghaně.