Čaputová přijíždí na Summit prezidentů V4 na Pražský hrad

Bratislava/Praha 22. listopadu (zpravodaj TASR) – Summit šéfů Visegrádské čtyřky (V4 – Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Polsko) odstartoval dnes ve středu na Pražském hradě za účasti slovenských Prezidentka Zuzana Čaputová a maďarská prezidentka Katalin Nowak. Polský prezident Andrzej Duda přijíždí do Prahy na pozvání českého prezidenta Petra Pavla.

Hlavy států mají projednat společné projekty a aktuální zahraničněpolitickou situaci, dozvěděla se TASR od svého zpravodaje v Praze. Jednání se zaměří mimo jiné na Visegrádský mezinárodní fond, který je jedinou pevnou organizační strukturou V4. Jeho cílem je přispívat k upevňování vztahů mezi lidmi prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce a vědecké či výzkumné komunity.

Na programu jednání je také přeshraniční spolupráce na infrastrukturních projektech. Patří sem například vysokorychlostní železnice, energetická bezpečnost, suroviny a ekonomika založená na datech.

Země V4 se liší v názorech na pomoc Ukrajině. Slovenský prezident před summitem řekl, že postoj Maďarska je dlouhodobý. Pokud jde o Slovensko, uvedla, že její postoj k Ukrajině se s novou vládou kromě dodávek zbraní nezměnil.

Podle Čaputové chtějí země V4 rozvíjet spolupráci na praktické úrovni i přes rozdíly v názorech nebo v některých hodnotách. „Jsme sousedé a v tom dobrém slova smyslu jsme odsouzeni ke spolupráci. Geografie a faktor sousedství přesahují mandát, který jsme dostali jako političtí jednotlivci,“ zdůraznila Čaputová s tím, že tato pozice byla zahrnuta do prohlášení nové vlády.

Lídři V4 se naposledy sešli na bratislavském summitu v říjnu loňského roku, kdy Slovensko předsedalo V4. Českou republiku tehdy zastupoval Pavlův předchůdce Miloš Zeman, který vyjádřil přání rozšířit v budoucnu motor V4 do Slovinska.