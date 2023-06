Nekrolog: Mary Beth Murphy – Door Pulse County

Mary Beth Murphy, prominentní novinářka z Milwaukee, zemřela 26. května na metastázující rakovinu prsu ve svém domě v Raleigh, NC.

Bylo jí 78 let.

Mary Beth a její zesnulý manžel Dale se přestěhovali z Milwaukee do domu, který postavili v Sister Bay v roce 2000 poté, co odešli z Milwaukee Journal Sentinel.

V roce 1969 byla jmenována do Milwaukee Sentinel. Zabývala se ženskými problémy, náboženstvím a soudním systémem pro mladistvé v Milwaukee County. V roce 2003 byla uvedena do Milwaukee Press Club Hall of Fame, organizace, která uznává excelenci v žurnalistice ve Wisconsinu.

Kariéra Mary Beth byla poznamenána houževnatým odhodláním dostat příběh správně a před konkurencí. Jednou při projevu arcibiskupa z Milwaukee Remberta Weaklanda vyskočil na pódium muž a udeřil Wecklanda do hlavy trubicí srolovanou ze stojanového papíru. Pak muž spěchal ke svému autu a odjel.

Mary Beth, která zakrývala projev pro noviny, skočila do auta a honila ho. Potkala ho na zastávce, vystoupila z auta a ve snaze získat rozhovor zaklepala na okno muže.

Potkal jsem papeže, arcibiskupy, kněze, farníky a oběti sexuálního zneužívání ze strany kněží a jiných duchovních.

Zpravodajství poskytlo čtenářům Milwaukee Sentinel ucelený obraz pulzující, někdy turbulentní náboženské komunity v Milwaukee.

A svou práci dělala se soucitem. Když byla pověřena krytím soudu pro mladistvé v Milwaukee, běžně nakupovala hračky a jiné dárky, které dávala zadrženým a rodinám.

Mary Beth se narodila v roce 1945 v Mount Vernon ve státě Illinois rodičům Ritě a Charlesi Comptonovým. Vystudovala Mount Vernon Township High School a University of Missouri School of Journalism.

Ona, její manžel a její přátelé byli oddaní cestovatelé, každoročně podnikali lyžařské výlety do Skalistých hor a výlety do Itálie, Velké Británie, Francie, hladu, Německa, České republiky, Floridy a New Yorku.

Po odchodu z žurnalistiky se zamilovala do práce v Edgewood Orchard Gallery, Fish Creek, Wisconsin.

Nakupování bylo celoživotním koníčkem. Její kamarádka Jane Bourne a Laurie Taylor řekly, že ráda nakupuje a utrácí peníze, ale než se rozhodla koupit, musela se vrátit třikrát, aby se na věc podívala.

Mary Beth přežila její syn, Sean z Wake Forest, NC; dcera Shannon Haberly (Joseph) z Egg Harbor, Wisconsin; vnoučata, Chyna, Joy Haberly a Jackson White; Vnučky velikánů Adalynn a Kaisley Wilkinsonových.

Její rodiče a její vnuk Drew Murphy ji předběhli ve smrti.

Obřady se budou konat koncem června ve Egg Harbor. Termín vzpomínkového obřadu se čeká. Rodina navrhuje přátelům, aby si na Mary Beth vzpomněli s dary odečitatelnými z daní pro Northern Sky Playhouse, 9058 County Road A, Fish Creek, WI 54212.